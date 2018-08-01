BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor." dedi.

Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk milletine başsağlığı diledi.

Acının çok büyük olduğunu belirten Destici, "PKK terör örgütü alçak ve hain, kahpe saldırılarından bir tanesini daha gerçekleştirdi." diye konuştu.

PKK'nın bebek katili olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Destici, kanlı terör eylemini gerçekleştiren PKK ve arkasındaki yabancı ve yerli güçleri, destekçilerini, sözcülerini şiddetle kınayıp, lanetlediğini dile getirdi.

Destici, Türkiye'nin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"PKK fırsatını buldukça böyle kahpece saldırılarla kendi varlığını göstermeye çalışıyor ama muvaffak olamayacaklar. Mücadelenin dozu ve şiddeti inşallah daha da artacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar hep hukuk içerisinde kalarak bu mücadeleyi sergiledi. Ama şu gözüktü ki hukukun dışına çıkılması gerekiyorsa artık oraya da çıkılmalı. Çünkü PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani terörle mücadelede her yolun meşru olduğu bir safhaya geçmiş durumdayız. Bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde verileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Terörle mücadele bir devlet, millet ve ülke meselesidir. Onun için bizim birlik halinde bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Siyasi partilerimizden bazılarının artık gözünün açılması, gaflet uykusundan uyanmaları lazım."

Terörist cenazelerine katılan HDP milletvekillerini eleştiren Destici, HDP'nin terör örgütü PKK'ya arka çıkmaya ve hala onları terör örgütü olarak görmemeye devam ettiğini aktardı.

HDP milletvekillerine karşı ortak bir tavır sergilenmesi gerektiğine değinen Destici, "Ya PKK'yı terör örgütü olarak kabul edecekler, kınayacaklar, lanetleyecekler, ya da PKK teröristleri hangi muameleye maruz kalacaksa o muameleye maruz kalacaklar." ifadelerini kullandı.