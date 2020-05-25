BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu
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BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cebeci şehitliği ile Hacı Bayramı Veli Camisi ve türbesini ziyaret ederek, Kur'anı Kerim okuyup, dua etti.

BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret ettiği şehitlikte şehitler için Kur'an okudu
25.05.2020 07:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:16

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cebeci şehitliği ile Hacı Bayramı Veli Camisi ve türbesini ziyaret ederek, Kur'anı Kerim okuyup, dua etti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulunan Destici, şehit aileleriyle bayramlaştı.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, hudut güvenliği ve terörle mücadele için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerine Allah'tan yardım diledi.

Destici, daha sonra Hacı Bayramı Veli türbesi ve camiye ziyarette bulunarak, dua etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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