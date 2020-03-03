BBP Genel Başkanı Destici: 'Yaşananlara elbette seyirci kalamazdık.

03.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:58

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sınırın ötesine atılan bombalar, füzeler şehir merkezlerimize düşerken yaşananlara elbette seyirci kalamazdık. Bölgedeki varlık sebebini açıklamak zorunda olan Türkiye değildir" dedi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, günün siyasi tartışmaların yapılacağı gün olmadığını söyleyerek, "Hükümeti suçlayanların, dünya kamuoyu nezdinde Türkiye'yi suçluyor durumuna düştüklerini görmeleri gerekir. İktidara yöneltilecek eleştiriler, suçlamalara dönüştüğü takdirde, uluslararası alanda Türkiye'yi suçlayanlar için dayanak oluşturacaktır. İktidarın da kararlarını mümkün olan en yüksek mutabakat ile alması gerekiyor. Normalleşme sağlanana kadar İdlib'de olmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.



Destici şöyle konuştu:



"Hiç kimse, TBMM'nin tek üyesi bile içeriden ve dışarıdan gelen 'Suriye'de ne işiniz var' cahilliğine ve gafletine prim vermemelidir. Sınırın ötesine atılan bombalar, füzeler şehir merkezlerimize düşerken yaşananlara elbette seyirci kalamazdık. Bölgedeki varlık sebebini açıklamak zorunda olan Türkiye değildir. Bir taraftan bize 'Neden Suriye'desiniz' diye sorup, bir yandan Türkiye ile dost ve müttefik olduğunu iddia edenler, Suriye'de var olma sebeplerini asıl açıklaması gerekenlerdir."



Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rusya'ya yapacağı ziyarete değinerek, "Rusya ile yüzyıllara dayanan ilişkilerimizi göz önüne alarak, geçmişten ders alarak, tarihi bilerek Rusya ile masaya oturmalı, bundan sonra Rusya ile ilişkilerimizi buna göre kurmalıyız" şeklinde konuştu.



Destici, göçmenlere kapıların açılmasına ilişkin olarak, "Kapıları açtık, Yunanistan'ın tavrı ortada. 2 mülteciyi öldürdüler, onlarcasını yaraladılar. Nerede Mülteciler Yüksek Komiserliği? Birleşmiş Milletler nerede? Niye Yunanistan'ın bu insanlık dışı uygulamalarına müdahale etmiyor, uyarmıyor ve yaptırımları hatırlatmıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA