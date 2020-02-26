BBP Genel Başkanı Destici: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlatıp HDP'yi kapatması...

26.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:25

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre destek veren, terörle ilişki kuran siyasi partiler kapatılır. Bu yürürlükle bu kalkmadı. Ankara Cumhuriyet başsavcılığı harekete geçmiş doğru buluyoruz.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlatıp HDP'yi kapatması gerekir. Milletin gönlünde zaten kapanmıştır. Millet zaten lanetlemektedir" dedi.



Büyük Birlik Partisi( BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Partisinin genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Destici,28 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamını hatırlatarak," Hocalı kasabasında, tamamı sivil 613 Azerbaycan Türkü, Ermenistan güçleri tarafından katledildi. 83 çocuk, 106 kadın, 70'in üzerinde yaşlı, toplam 613 kişi öldürüldü. 487 kişi ağır yaralandı. Bin 275 kişi esir alındı. 150 kişi kayboldu. Yapılan incelemelerde, ölenlerin çoğunun yakıldığı, gözlerini oyulduğu, başlarının kesildiği tespit edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaşananları doğruladı ve yaşananları "katliam" olarak niteledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin, yaşananları inceleyen 31 üyesi, yaşananların soykırım olarak tanınmasına yönelik bir bildiri yayınladılar. 2001 yılında. Tüm dünyayı, kendi çıkarları için kana boyayan "Batı" ülkeleri, Hocalı'da yaşananları görmezden geldiler. Tek başına bu konu bile, Batıyla ilişkilerimizin hangi mantık ve düzlemde seyrettiğiyle ilgili alçakça, ibret verici ama çok önemli derslerle doludur. 1. Dünya Savaşı'nda, ayrılıkçı Ermeni çetelerin, Anadolu'da, Müslüman sivilleri hedef alarak gerçekleştirdikleri katliamlar daima görmezden gelinir. Bunun karşısında, 1915'te, Osmanlı Devletinin, büyük ölçüde koruma maksadıyla, savaş yıllarında, yokluk içinde, araç temin ederek, iaşe temin ederek, doktor temin ederek, ilaç temin ederek Ermeni nüfusu taşıması, "soykırım" ilan edilerek, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne, istedikleri kararları dikte ettirmek için, sopa olarak kullanılır. Parlamentolarında "çarpıtılmış bir tarih kurgusuyla" kararlar alınır, ekonomik, siyasi, askeri yaptırımların gerekçesi yapılmaya çalışılır. "Arşivleri açalım, tüm gerçekler ortaya çıksın" diyen hep Türkiye'dir. Reddedenler ise Ermenistan başta olmak üzere, Türkiye'yi suçlayanlar olur.Yaşananlara sadece Tarihe dair ayrıntılar olarak bakamayız" dedi



"PKK terör örgütü ile aralarına hiçbir mesafe koymamaktadırlar"



HDP'nin yaptığı kongrede yaşananlara tepki gösteren Destici,yapılanların terörü desteklemek olduğunu söyledi. Destici konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "PKK'nın siyasi uzantısında ötesi ta kendisidir. PKK neyse HDP odur. HDP neyse; PYD, YPG odur. Yapılan uygulamalar, konuşmalar, filler eylemler bunu da doğrulamaktadır. En son hafta sonu yapılan kongrelerde Türk Bayrağı asmamış İstiklal Marşı okunmamıştır. Terör örgütleri için saygı duruşunda bulunulmuştur. İmralı canisi bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzülmüş, selamlar gönderilmiştir. Mecliste temsilcilerinin ya da konuşmacıların yaptığı konuşmalar onlardan farklı değildir. Barış Pınarı Harekatı yapıldığında sabah, akşam mecliste Türk devletini işgalci kahraman Türk Ordusunu da katliamcı olarak nitelemişlerdir. PKK terör örgütü ile aralarına hiçbir mesafe koymamaktadırlar. Devlete ve millete adeta meydana okumaktadırlar. Böyle bir siyasi parti olabilir mi? Dünyanın neresinde buna müsaade edilir. Def'aten söyledik. Avrupa'da örneği var. İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldılar. Terör örgütünün kınamadıkları için kapatıldı. Bırakın kınamayı açıktan destekliyorlar. Türk Ordusu Barış Pınarı Harekatı yapıyor onların PYD tarafında. Teröre karşı operasyon yapılıyor onlar siper oluyorlar. Bizim Anayasamız açık. Anayasanın 68. Maddesi. Siyasi partiler yasamızın 95. 96. Maddeleri açık. Teröre destek veren, terörle ilişki kuran siyasi partiler kapatılır. Bu yürürlükle bu kalkmadı. Buna neden müsaade edildi bilmiyoruz. Ankara Cumhuriyet başsavcılığı harekete geçmiş doğru buluyoruz. Biz onun ötesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçerek HDP'nin kapatılma davasını açmasını bekliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı inceleme doğrudur ama yetmez. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlatıp HDP'yi kapatması gerekir. Milletin gönlünde zaten kapanmıştır. Millet zaten lanetlemektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA