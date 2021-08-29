BBP Genel Başkanı Destici: "Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, bize sığınanları koruyacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'un ardından dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verdiğimiz savaşı, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırarak ülkemizdeki son işgal kuvvetlerini de temizledik. İsteriz ki evlatlarımız, 'vatan' kelimesinin ne manaya geldiğini ve o manayı asla akıllarından çıkarmasınlar. Evlatlarımıza her sabah 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' cümlesini söyletirken, ona yuva olan vatanın, o yuvayı tehlikelerden koruyan devletin, onun bağımsızlığını simgeleyen 'Türk bayrağı'nın aslında yine milletimizin, dolayısıyla evlatlarımızın varlıkları ve istikballeri için var olduğunu öğretmeyi, evlatlarımızın ise bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu hiç unutmamalarını isteriz" dedi.

"Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz" diyen Destici, açıklamasına şöyle devam etti:

"Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, bize sığınanları koruyacağız. Bize sığınanların da vatanlarına sahip çıkmaları; kendi vatanlarında mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları gerektiğini; bunun, milletimizin mutluluğu, huzuru ve barış içinde yaşaması için ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı'mızı kazanarak ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı

sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyor ve yüce Allah'a hamd ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, gelecekteki zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı