BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım" - Haber
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Haber

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım"

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden.

22.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:12
BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden. Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devler bunun üzerine verdi koyabilir ama özellikle şu anda ihtiyacı olmadığı ya da ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapılarını açmalıdır ve desteklemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Destici, tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi. Başta sağlık Bakanı olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Destici, "Onların fedakarlığı asla unutulmayacak ve onların kahramanlığı nesilden nesle aktarılacak. Dünyaya baktığımızda onların sağlık çalışmaları ile bizim sağlık çalışanlarını kıyasladığımızda farkı çok net görmekteyiz ve sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Korona virüs çalışmalarının en iyi şekilde yürütüldüğüne işaret eden Destici, "Virüsün Türkiye'ye geç gelmesi için yapılan çalışmalar, geldikten sonra yapılan çalışmalar, hiçbir bedel ödemeden bedava tedavi edilmesi. Maske solunum cihazı gibi her türlü malzeme konusunda bir eksiklik yaşatılmaması devletin adına gurur verici bir tablo. 40'un üzerinde ülkeye de Türkiye yardım eli uzattı. Dün gece geç saatlerde İngiliz kraliyet ailesine ait uçak gelerek Türkiye'den yardım aldı. Bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye elbette kendi vatandaşlarına, hastalarına öncelik verecek ama kendi vatandaşlarından sonra soydaşlarımızı önceleyeceğiz ama sonra tabi ki bizimle müttefik olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya Türkiye kendi kültürüne yaraşır şekilde yardım elini uzatacaktır. Birkaç istisna devlet vardır onlara Türkiye'nin yardım eli uzatmaması gerekir" şeklinde konuştu.

Yerli solunum cihazı üretildiğini ve bu üreticilere teşekkür borçlu olunduğunu ifade eden Destici, "Bununla da gurur duyuyoruz ve bu üreticilerimizi gerçekten destekliyoruz. Bu süreç de göstermiştir ki Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulması bir zorunluluk halidir" dedi.

Bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Destici, "Evet önce kendi vatandaşlarımızı önceleyeceğiz ama kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçları dışındakilerde de ihracatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Tam Türkiye'nin bu anlamda para kazanacağı da bir dönem aslında bu malzemeler üzerinden. Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım. Elbette devler bunun üzerine verdi koyabilir ama özellikle şu anda ihtiyacı olmadığı ya da ihtiyaç fazlası olan ürünlerle ilgili sonuna kadar ihraç kapılarını açmalıdır ve desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, büyük ilçelerin ilçe merkezilerinde de sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğine işaret etti. Öte yandan Destici TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Haber
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haber
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muhammet Emin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ergin Ataman Lionel Messi Shane Larkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici: "Vatandaşımızın, üreticimizin, ihracatçımızın önünün açılması lazım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:45:17. #1.15#
title