BBP Genel Başkanı Destici: "Türkmensiz bir Irak'ta barışın sağlanması mümkün değil"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Türkmensiz bir Irak'ta barışın sağlanması mümkün değil"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sömürgeci güçlerin dizayn etmeye çalıştığı şekliyle Türkmensiz bir Irak'ta toplumsal huzur, istikrar ve barışın sağlanması mümkün değildir.

BBP Genel Başkanı Destici:
14.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:00

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sömürgeci güçlerin dizayn etmeye çalıştığı şekliyle Türkmensiz bir Irak'ta toplumsal huzur, istikrar ve barışın sağlanması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Destici, Irak'ta yeni hükümetin kurulması ve Türkmenlerin temsiline ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Irak'ın üç asli unsurundan Türkmenlerin devletin siyasi karar alma merkezinde temsili yoluyla siyasal iştiraklerinin, ülkeye hizmetleri, fedakarlıkları, terörizme karşı mücadeleleri ve topluma sadakatleri ölçüsünde hak ettikleri bir biçimde gerçekleşmesini savunduklarını vurgulayan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sömürgeci güçlerin dizayn etmeye çalıştığı şekliyle Türkmensiz bir Irak'ta toplumsal huzur, istikrar ve barışın sağlanması mümkün değildir. Bu bağlamda, 7 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan yeni Irak Hükümeti kabinesinde Türkmenlere yer verilmediğini görmek, başta Irak Türkleri olmak üzere tüm Türkiye ve Türk dünyasında üzüntü uyandırmıştır ancak Irak Parlamentosunun 6 Haziran 2020'de kabinenin eksik kalan bakanları için ikinci güvenoyu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi'nin milletvekili arkadaşlarıyla birlik beraberlik içinde sergilemiş oldukları ve Türkmenlerin yapay mezhep ayrımcılığını reddeden şuurlu duruşları takdire şayandır. Bunun sonucu, Meclis Başkanı'nın Türkmenlerin de bakanlar kurulunda temsil edilmesi amacıyla genel kurulda oylama yaptırması ve bu yönde meclis kararı aldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Kararın ivedilikle gereğinin yerine getirilmesinin Irak ve bölgenin huzuru açısından önemine işaret eden Destici, aynı zamanda DAEŞ terörü sonrasında bölgedeki yaraları sarmaya, yeniden imar ve toplumsal barışın sağlanmasına olumlu katkı sunacağına inandığını vurguladı.

"Bu anlamda Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye tarihi bir sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullanan Destici, başta Türkmenler olmak üzere terör saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen tüm kardeşlerinin yurtlarına iadeleri ve bölgelerinin bir an önce yeniden imarını temenni etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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