BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Nazlım'ı ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Nazlım'ı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Nazlım'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım'ı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım'ı ziyaret etti.

Destici, Türkiye Çimse - İş Sendikası Genel Merkezi'ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, sendikanın bir ay önce gerçekleştirdiği olağan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni yönetime başarılar diledi.

Türkiye'nin çok kritik bir coğrafyada bulunduğunu belirten Destici, Müslüman Türk toplumunun yaklaşık 1000 yıllık süreç içinde yüz binlerce, milyonlarca şehitle bu topraklarda var olma mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

Mustafa Destici, "1071'de nasıl bir saldırıyla karşı karşıyaysak bugün de aynı türden, benzeri hatta daha ileri seviyede artık, çünkü savaşlar asimetrik bir hale dönüşmüş vaziyette, dolayısıyla şimdi bunların da hem açık hem gizli hem de asimetrik boyutlarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede büyük mesafe aldığını ve bu mücadelenin takdire şayan olduğunu söyleyen Destici, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırılar düzenlendiğini, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatının üst düzey teknolojisiyle bu saldırıları amacına ulaşmadan bertaraf ettiğini vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Bunları görmeliyiz. Milletimizin kahir ekseriyeti bunu görüyor ama ne hikmetse bazı kesimler, bazı muhalefet partileri, yıkıcı ve bozucu muhalefet anlayışlarının gereği maalesef bazı fitne ve nifak tohumlarına, ekilen bu tohumlara bel bağlayarak oradan siyasi rant elde edebiliyorlar. Buralardan kendileri için de bir fayda gelmeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklali ve istikbalinin dün olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar yanındayız."

Çimse - İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım da, işçilerin gönlünde farklı bir yeri olduğunu, parlamentoda işçilerin sesi ve konuşan dili olduğunu belirttiği Destici'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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