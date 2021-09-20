BBP Genel Başkanı Destici'den, New York'ta açılışı yapılan Türkevi binasına ilişkin açıklama Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'taki yeni Türkevi binasını kıymetli, anlamlı ve çok fonksiyonlu bir eser olarak gördüklerini vurguladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılışına katıldığı hatırlatıldı.

Açılışta tarihi bir günün yaşandığını belirten Destici, Türkevi binasını Türk milletine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu eser burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde hissettirecek. Burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın onunla birlikte bütün Müslüman dini kimliğe sahip kardeşlerimizin, bütün mazlum milletlerimizin de göğsünü kabartacaktır. Bu ev onların da kültür evi olacaktır. Her türlü faaliyetlerini yerine getirebilecekler, burada her türlü buluşmayı ve birlikteliği gerçekleştirebilecekler. Çok kıymetli, çok anlamlı ve hem de çok fonksiyonlu eser olarak görüyoruz. Bu açılışta bulunmaktan bir Türk evladı olarak büyük bir gurur duydum."