BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nın ödül törenine katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nın ödül törenine katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen organizasyonun son ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini verdi. Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Destici, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Destici, daha sonra Köprübaşı Merkez Cami'nde Sabriye Üçüncü'nün (80) cenaze namazına katıldı. Üçüncü'nün ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Destici, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Köprübaşı'ndaki temaslarının ardından Trabzon şehir merkezine gelen Destici, Kunduracılar Caddesi ve Uzunsokak'taki esnafları ziyaret ederek gül dağıttı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temas ve ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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