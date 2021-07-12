BBP Genel Başkanı Destici, TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun (TDK) 88'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Kurumunun (TDK) 88'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İnsanların tarih boyunca sürdürdükleri yolculuklarının, kökenlerinin, ait oldukları yerin, karakterinin konuştukları diller üzerinden tahlil edildiğini belirten Destici, bilimden sanata, aileden sosyal hayata, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere, hukuktan ticarete, hayata dair her şeyin ancak doğru bir iletişimle kurulan ilişkilerle yürüyebileceğini kaydetti.

Türkçenin korunması noktasında TDK'nin önemine vurgu yapan Destici, "Türkiye'nin en önemli kurumlarından Türk Dil Kurumumuzun 88. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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