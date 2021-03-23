BBP Genel Başkanı Destici, TBMM Genel Kurulu'nda Muhsin Yazıcıoğlu anısına söz aldı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, mümin sıfatını tüm hücreleriyle taşıyan, içi dışı bir, ahlak abidesi, yalan söylemeyen, rol yapmayan, dosdoğru bir insandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, mümin sıfatını tüm hücreleriyle taşıyan, içi dışı bir, ahlak abidesi, yalan söylemeyen, rol yapmayan, dosdoğru bir insandı." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker "Burdur'un sorunları", HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan "Mersin'in sorunları", BBP Genel Başkanı Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Destici, 12 yıl önce 25 Mart'ta BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Allah'tan rahmet diledi.

Yazıcıoğlu'nun, tüm arkadaşlarına, millet için yaşamayı, çalışmayı, mücadele etmeyi ve feda olmayı öğütlediğini aktaran Destici, "Kendisi de bir ömrü milleti için yaşadı ve milleti için feda oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, mümin sıfatını tüm hücreleriyle taşıyan, içi dışı bir, ahlak abidesi, yalan söylemeyen, rol yapmayan, dosdoğru bir insandı." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun antiemperyalist tavrının, onun siyasi çizgisinin en karakteristik ve baskın rengi olduğunu belirten Destici, "Siyaset yaptığı dönemde Türkiye'deki bütün sermaye güçleri ve uluslararası güçler tarafından ona yönelen gizli ve açık husumetin sebebi de budur." dedi.

Yazıcıoğlu ile çok fazla hatırası olduğunu anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Tümünün ortak yönü ve tümünden çıkarılması gereken ders; onun ahlakıyla, imanıyla, cesaretiyle, şahsiyetiyle hepimizin örnek alması gereken biri olduğudur. Rahmetli şehit liderimiz ve arkadaşlarımızın kaybıyla sonuçlanan hadiseyle ilgili hukuki süreci kararlılıkla takip ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Adım adım mesafe alıyor, yaşanan her gelişmeyi dava arkadaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hukuktan ayrılmayacağız ama hiçbir hesabı da Allah'ın izniyle ahirete bırakmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu