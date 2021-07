BBP Genel Başkanı Destici: "Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 yıl önce Srebrenitsa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayetin yaşandığını belirterek, "Katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 yıl önce Srebrenitsa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayetin yaşandığını belirterek, "Katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yaşanan olayın Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilmiş en büyük toplu cinayet olduğunu belirten Destici, "Bundan 26 yıl önce Srebrenitsa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayet yaşandı. Yaşananlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş 'soykırım' olarak tarih kayıtlarında yer aldı. 1 Temmuz 1995'te şu ana kadar tespit edilebilmiş 8 bin 372 Müslüman Boşnak kardeşimiz katledildi. Bedenleri, kimliklerinin tespit edilememesi için parçalanarak yine şu ana kadar tespit edilebilen 64 farklı toplu mezara gömüldü. Bugün bile soykırımdan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen ancak 6 bin 500 kadarının kimlikleri tespit edilebilmiş durumda ve hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor. Soykırım, Birleşmiş Milletler'in 1993'te Boşnaklar için 'Güvenli Bölge' ilan ettiği Srebrenitsa'da meydana geldi. Katledilen Boşnak kardeşlerimiz, Sırplara Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından teslim edildi. BM Barış Gücü tarafından toplanan Boşnaklara ait silahlar, yaşanacaklar konusunda uyarılmalarına ve ısrarla verilmesi talep edilmesine rağmen geri verilmedi" dedi.

Katliamın gerçekleştiği günün Avrupa'da yaşanmış en kara günlerden birisi olduğuna değinen Destici, mesajının devamında şunları dedi:

"Boşnak kardeşlerimizin 400 Hollandalı askerden oluşan BM Barış Gücü tarafından Birleşmiş Milletler'in 'Güvenli Bölge' olarak ilan ettiği Srebrenitsa'dan çekilerek Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesi, Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa'nın 'suç ortaklıkları' ve 'insanlık suçları' olarak da ayrıca tarihe geçti. Türkiye'ye her fırsatta insan hakları dersleri vermeye kalkan Birleşmiş Milletler ve Avrupa, boyunlarında hala bu suçun yaftasını ve 20. yüzyılın son günlerinde Avrupa'nın ortasında

yaşanan felaketin sorumluluğunu taşıyorlar. Aynı anlayış, ahlak ve insanlık yoksunluğu, dünyanın her yerinde bugün de milyonlarca insanın katledilmesine, yurtlarından edilmesine, emeklerinin ve kaynaklarının sömürülmesine neden oluyor. Bu bakış açısı, bu düşmanlık, bu sömürge zihniyeti, bu ahlak, vicdan, insanlık ölçüsü değişmeden anlaşılıyor ki Batı Cephesi'nde hiçbir şey değişmeyecek. Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle 2003 yılında kaybettiğimiz Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, örnek insan, örnek Müslüman, örnek lider Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı