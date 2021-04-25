BBP Genel Başkanı Destici: "Soykırım çamuru bizde tutmaz"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Soykırım çamuru bizde tutmaz"

BBP Genel Başkanı Destici: 'Soykırım çamuru bizde tutmaz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelendirmesine ilişkin, "Soykırım arayanlar Karabağ'a, Hocalı'ya baksınlar.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelendirmesine ilişkin, "Soykırım arayanlar Karabağ'a, Hocalı'ya baksınlar. Soykırım çamuru bizde tutmaz" dedi.

Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları 'soykırım' olarak nitelendirmesine Destici'den tepki geldi. Biden'in açıklamalarını eleştiren Destici, Biden'in bu açıklamalarını Ermeni lobilerinin iddialarına sarılarak dile getirdiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları değerlendiren Destici, "ABD Başkanı müttefiklik anlayışını yok sayarak büyük bir hevesle yaptığı bu açıklamayla Türkiye'ye ve Türk milletine karşı da açık bir düşmanlık yapmıştır. Elbette ki açıklaması Amerikan halkının tümünün düşüncesi değildir. Ama mevcut ABD yönetiminin bakış açısını gösterir. Lakin Türk milletini soykırım gibi bir insanlık suçuyla itham edenlere karşı müsamahakar davranılmamalı ve en sert bir biçimde karşılık verilerek ABD yönetimiyle bütün ilişkiler gözden geçirilmelidir. Biden'ın Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiasına sarılarak ecdadımızı ve Türk milletini soykırımla itham etmesi kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi büyük iftiradır. ABD Başkanı Ermeni diasporasının tezlerine boyun eğerek böyle bir açıklama yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"Biden'ın devleti soykırımla elde edilmiş topraklarda kurulmuştur"

Öncelikle Biden'ın kendi yaşadığı topraklarda ellerindeki arazileri almak için yok ettikleri yerli halktan özür dilemesi gerektiğini belirten Destici, "1915 olayları soykırım değil, Ermeni çetelerinin 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı topraklarının emperyalistler tarafından işgalini fırsat bilerek, işgalcilerle işbirliği yaparak devlet içinde devlet kurma hayaliyle yaptıkları mezalime ve ihanete karşılık yedikleri Osmanlı tokatıdır. Türk tarihinin hiçbir döneminde ne Ermenilere ne de başka bir topluluğa karşı asla soykırım yapılmamıştır. Soykırım arayanlar 17., 18. ve 19. yüzyıl ABD'si ile Karabağ'a, Hocalı'ya baksınlar. Soykırım çamuru bizde tutmaz. Biden'in devleti ise soykırımla elde edilmiş topraklarda kurulmuştur. Biden, önce kendi topraklarında ve diğer coğrafyalarda kendi devletlerince yapılan zulüm ve işgallerin, işlenen katliamların ve yapılan soykırımların hesabını versin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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