BBP Genel Başkanı Destici, soruları cevapladı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici salona gelişi Mustafa Destici'nin soruları cevaplaması Mustafa Destici'nin salondan ayrılması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
02.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:22
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici salona gelişi
Mustafa Destici'nin soruları cevaplaması
Mustafa Destici'nin salondan ayrılması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Kaynak: AA