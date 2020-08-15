BBP Genel Başkanı Destici, Söğüt ilçe binası açılışına katıldı Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici, Söğüt ilçe binası açılışına katıldı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bundan bin sene önce nasıl bir kuşatma ve tehditle karşı karşıyaysak emin olun bugün de aynı tehditle, aynı kuşatmayla karşı karşıyayız." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Söğüt ilçe binası açılışına katıldı Açıklaması
15.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:34

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bundan bin sene önce nasıl bir kuşatma ve tehditle karşı karşıyaysak emin olun bugün de aynı tehditle, aynı kuşatmayla karşı karşıyayız." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, türbe çevresindeki Hanlı Pazar'da alışveriş yaptı.

Çelebi Sultan Mehmet Camisi önünde vatandaşlarla çay içen Destici, daha sonra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Ardından İlçe Başkanlığı binası ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının açılışına katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilçedeki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne 27 yıl boyunca katıldığını ifade eden Destici, kendisinin de aksatmadan Söğüt'e geldiğini anlattı.

Dünyanın yeni tip koronavirüsle mücadele ettiğini belirten Destici "Hepimizin, hassasiyeti kaybetmeden, devletimizin aldığı tedbirlere ve Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun tavsiyelerine azami derecede uyması gerekiyor. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik... Hastalıkla mücadelemiz aşı geliştirilene, kesin sonuç veren bir ilaç bulunana kadar devam edecek. Bununla yaşayacağız, işimizi, gücümüzü yapacağız." diye konuştu.

Destici, Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında adalet, töreye bağlılık, erdemlilik, inanç ve iman üzerinde kurulduğunu anımsatarak, "Bugün de bize lazım olan, ileriye atılmamız için bu değerlerimize sımsıkı sarılmak. Adil olmalıyız, adaletle hükmetmeliyiz, töremize sahip çıkmalıyız, inancımıza, dinimize sahip çıkmalıyız ve erdemli olmalıyız. Bu topraklarda bizi 10 asırdan fazla tutan bu özelliklerimiz olmuştur. Bugün de elhamdülillah millet olarak birliğimizi büyük düzeyde sağlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Bundan bin sene önce nasıl bir kuşatma ve tehditle karşı karşıyaysak emin olun bugün de aynı tehditle, aynı kuşatmayla karşı karşıyayız." diyen Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda nasıl bin yıldır bu topraklara hakim olmuşsak, Türk'ün adı ve İslam'ın mührü bu topraklara vurulmuşsa, inşallah ebediyete kadar da öyle kalacaktır. Bugün Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine, Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Ege'ye kadar yine Türk milletine karşı bir şer ittifakı oluşturulmuş vaziyette. Öbür tarafta Ermenistan Azerbaycan'a karşı aynı şer ittifakının içerisinde. Biz düşmanı tanıyoruz da kardeş, dost diye bildiklerimizden bir hançer yediğimiz zaman ya da şer ittifakının içerisinde onları gördüğümüzde üzülüyoruz."

Konuşmaların ardından Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı ile diğer partililer, hizmet binasının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

Manşet

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