BBP Genel Başkanı Destici: "Sivas Kongresi Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Samsun'dan Cumhuriyet'e süren çetin kurtuluş yolculuğunun en önemli adımlarından olan Sivas Kongresi, özellikle kongreler döneminin noktalanması ve tüm milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ile milli mücadele, dolayısıyla Türk tarihinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Sivas Kongresi'nde ayrıca Misak-Milli'nin esasları belirlendi, 'milli irade'nin hakim kılınması ve "vatanın bir bütün olduğu, bölünemeyeceği" yeniden vurgulandı" ifadelerine yer verdi.

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kurtuluş Savaşımız, milletimiz ve tüm mazlum milletler için, gurur ve umut kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecek. Yokluklar içinde kazandığımız zafer, kurduğumuz devlet ve milletçe başardıklarımız, tüm mazlumlar için istikamet belirleyen bir şeref levhası olarak tarihte yerini almıştır. Milli Mücadele'nin her ferdi, her aşaması, milletimiz için büyük önem ve değer taşıyor. Sivas Kongresi'nin 10. yılında manda ve himayeyi reddedip sadece Allah'a ve millete güvenle sırtını dayayarak, bize zafer, hürriyet ve devlet armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi'nin kıymetli üyelerini ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi; emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız sözüyle, rahmetle, şükranla yad ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA