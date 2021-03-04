BBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldı
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BBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldı

04.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:01
BBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2016'daki Hendek operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun'un mevlit programına katılarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2016'daki Hendek operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun'un mevlit programına katılarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Destici, Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programı öncesinde şehidin kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, tüm şehitler için dua etti. Şehidin ailesi ve misafirlerle bir süre sohbet eden Destici, programın ardından açıklamalarda bulundu.

Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin taçlandırılması için teröre karşı her alanda mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

En büyük zararı bölge insanın gördüğünü dile getiren Destici, artık onların da bedel ödemeden bölgenin terörden temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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