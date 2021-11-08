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BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

AA - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'de şarkı söyledi, partililerle horon oynadı.

RİZE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'de şarkı söyledi, partililerle horon oynadı.

Destici, partisinin Merkez İlçe Kongresi ve İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katılmak üzere geldiği kentteki bir restoranda, il, ilçe yöneticileri ve Alperen Ocakları üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğin ardından tulum eşliğinde Karadenizli şarkıcı Volkan Konak'a ait "Cerrahpaşa" şarkısını söyleyen Destici, daha sonra kemençe eşliğinde horon oynayan partililere eşlik etti.

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

BBP Genel Başkanı Destici, şarkı söyledi, horon oynadı

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