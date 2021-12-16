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BBP Genel Başkanı Destici, Polatlı'da muhtarlarla bir araya geldi

AA / Ali Tuna - Haberler | Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Polatlı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Polatlı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Destici, Polatlı Ziraat Odası Konferans Salonu'ndaki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, tüm dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle tarım ürünleri fiyatlarında artış meydana geldiğini söyledi.

Dünya genelinde azot fiyatındaki artış nedeniyle tarımsal ürünlere zam yapıldığı iddiasının olduğunu belirten Destici, "Bunların hiçbirini gerekçe olarak kabul etmiyorum. Hükümete, Tarım ve Orman Bakanlığına düşen, çiftçinin zarar etmeyeceği şekilde girdilerinin karşılanmasıdır." diye konuştu.

Çiftçilerin kullandığı tarımsal ilaçların uygun fiyatta verilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, çiftçinin ezdirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Yaz döneminde birçok şehir gezdiğini, vatandaşların ve çiftçilerin dertlerini dinlediğini bildiren Destici, bu yıl İç Anadolu'daki kuraklık nedeniyle çiftçilerin çok sıkıntı çektiğini, neredeyse yüzde yüz zarar ettiğini dile getirdi.

Tarımla ilgili planlama yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Destici, çiftçilerin borçlarını ödemekte zorluk çektiğini, devletin üreten herkese sıfır faizli kredi vermesi gerektiğini vurguladı.

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu da ziyareti dolayısıyla Destici'ye teşekkür etti.

Köseoğlu, 2002'den bu yana yaklaşık bir milyon çiftçinin tarımla uğraşmayı bıraktığın belirterek, çiftçilerin kredi kurumlarına borçlandığını, tarımın kaderinin kredi kurumlarına bırakıldığını savundu.

BBP Genel Başkanı Destici, Polatlı'da muhtarlarla bir araya geldi

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AA / Ali Tuna - Son Dakika Haberleri

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