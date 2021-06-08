BBP Genel Başkanı Destici: "PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür"
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BBP Genel Başkanı Destici: "PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür"

BBP Genel Başkanı Destici: 'PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Destici, Kanada'nın Ontario eyaleti London şehrinde Müslümanlara karşı düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Bu saldırının azmettiricisi dünyanın önemli ülkeleri diye nitelendirilen bazı Avrupa ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardır. Bunun son olmasını istiyoruz, bu saldırıyı ve bunların azmettiricilerini bir kere daha lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün Müslümanlara başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın pek çok ülkesinde insanların aşıya ulaşamadığını söyleyen Destici, herkesin aşılamada hassasiyet göstermesini tavsiye ettiklerini ifade etti. Deniz salyası ile ilgili olarak da Destici, "Marmara teknik değerlerin dışında sadece balık popülasyonun yok olmasıyla bile on yıla aşkın süredir bugün yaşananların sinyallerini veriyordu. İleri biyolojik arıtma hiçbir denizimiz için ertelenebilir bir konu değildir. Uygulama tüm denizlerimizi kapsamalı artı yönetim ve arıtma yerel yönetimlerin tak başına insafına bırakılmamalıdır. Tedbirleri sadece Marmara için değil, tüm denizlerimiz için uygulanmalıdır. Organize Sanayi Bölgeleri ve organize sanayi kuruluşların denetimlerin günümüzün teknik imkanlarıyla dizayn edilmeli ve cezalar ağırlaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin konuda Destici, "HDP PKK'nın yan örgütüdür. Legal, meşru bir siyasi parti değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Terör örgütü lideri ve kadrolarının kurduğu parti legal olabilir mi? Bütün yöneticilerini terör örgütü lideri veya yönetim kadrosu belirleyecek, ona göre konuşmalar, faaliyetler yapacaklar" şeklinde konuştu.

Destici, şöyle devam etti:

"Anayasa hükümlerinin hangisine uydu? Hiçbirisine uymadı, hepsini yok saydı. Dünyanın hiçbir yerinde şiddeti, terörü benimsemiş herhangi bir örgütlenmeye tartışmaya açılmazken, kırk yıla yaklaşan süredir on binlerce insanımızı hayatına, ülkemizin trilyonlarca dolarına mal olan terör örgütü sözcülüğünü yapan tüm politikacıların söylemleri, yöneticileri, adayları terör örgütü aracılığıyla belirlenmesine izin verilemez. Söz konusu örgütlenme hiçbir şekilde siyasi parti vasıflarını taşımamaktadır, siyasi parti olarak kabul edilmemektedir. PKK terör örgütü olmasının yanı sıra Ortadoğu'nun ve Ortadoğu tarihinin en büyük suç örgütüdür."

Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın Türkiye hakkında söylediklerine dikkat çeken Destici, bu sözleri vatan hainliği olarak değerlendirdi ve fezlekesinin TBMM'ye gelmesi gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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