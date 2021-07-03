BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Hatay 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı dimdik ayakta ve Allah'ın izniyle de 2023'te milletimizden tekrar yetki alarak 2023 vizyonuyla hem devam eden projeler tamamlanacak hem de Türkiye daha müreffeh hale getirilecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı dimdik ayakta ve Allah'ın izniyle de 2023'te milletimizden tekrar yetki alarak 2023 vizyonuyla hem devam eden projeler tamamlanacak hem de Türkiye daha müreffeh hale getirilecek." dedi.

Destici, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda düzenlenen partisinin Hatay 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde herkesin kurallara uymaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Kovid-19 nedeniyle mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnafın geldiğini belirten Destici, dönem dönem verilen desteklerin en azından sene sonuna kadar sürmesi gerektiğini vurguladı.

Elektriğe yapılan zammı da eleştiren Destici, "Bu pandemi döneminde kabul edilebilir bir şey mi? Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu zammı doğru bulmuyor, elektrik ve doğal gaz zammının geri alınmasını teklif ediyoruz. Özellikle üreten kesimlerimiz için zammı kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Siyasette usul ve üslubun bozulduğunu ancak BBP'nin bir tarzı olduğunu savunan Destici, partisinin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu'ndan beri usul haline getirdikleri bir duruşlarının olduğunu anlattı.

Kendilerinin muhalif düzlemde siyaset yapan insanlar olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"BBP de muhalif düzlemde siyaset yapan bir siyasi partidir. Lakin her işimizde olduğu gibi bizim muhalefetimiz de yapıcı ve yol gösterici bir muhalefettir. Doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz, yanlışı babamızın oğlu dahi yapsa 'bu yanlıştır, doğrusu da şudur' deriz. Bizler bir ittifak içindeyiz, bir ittifak içerisinde bulunabiliriz. Bu ittifakın bir partisi de ülkeyi yöneten siyasi iktidar olabilir. Şimdi biz yanlış bir şey yapıldığı zaman, yanlış bir şeyler olduğu zaman, olan bitenleri eleştirdiğimiz zaman içinde bulunduğumuz ittifaka ve siyasi iktidara cephe mi almış oluyoruz? Hayır. Asla böyle bir şey yok. Biz yol göstericilik yapıyoruz. Biz parmağımızı uzatıp olumsuzluğu işaret ediyoruz. Ama maalesef birileri, o olumsuzluğa bakma yerine, bizim parmağımıza bakmayı tercih ediyorlar. Oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar işaret ettiğimiz noktadaki problem alanına değil, ısrarla parmağımıza bakıyorlar. Akabinde medyada bazı yorumcular, bilhassa Cumhur İttifakı içinde çatlak arama heveslileri, bu durumu ısrarla 'ittifakta çatlak' başlığı altında servis ediyorlar. Çatlak, matlak yok kardeşim. Bir çatlaklık varsa o da sizin kafanızda. Cumhur İttifakı dimdik ayakta ve Allah'ın izniyle de 2023'te milletimizden tekrar yetki alarak 2023 vizyonuyla hem devam eden projeler tamamlanacak hem de Türkiye daha müreffeh hale getirilecek."

Tenkit etmeyen, yanlışları göstermeyenlerden ittifak ortağı, danışman, sağ duyulu vatandaş olmayacağının altını çizen Destici, bu tenkit ve yorumların da edep ve adap sınırları içerisinde, iyi niyet ve samimiyet esasıyla olması gerektiğini anlattı.

Destici, bundan sonra da doğru bildiklerini yapacaklarını, yanlışı gördüklerinde de uyaracaklarını kaydetti.

HDP'yi eleştirdi

BBP'nin Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Destici, "Bundan sonra da bütün Türkiye'nin partisi olmaya devam edeceğiz. Biz Kürt kökenli kardeşlerimizin de partisiyiz. Onlara diyoruz ki 'gelin, elimizi tutun, bu PKK'nın uzantısı olan HDP, sizin temsilciniz değil, sizin hangi sorununuzu çözdü? Size sorun getirmekten, problem getirmekten, kan ve göz yaşı getirmekten başka ne yaptı?' Devletin varlığına kastetmekten başka, ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastetmekten başka ne yaptı? Emperyalistlere uşaklık yapmaktan başka ne yaptı? Türkiye düşmanlarıyla birlikte olmak dışında ne yaptı?" şeklinde konuştu.

Destici, partisinin Hatay 3. Olağan İl Kongresi'nin de hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı