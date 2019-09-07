BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da nikah şahitliği yaptı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da nikah şahitliği yaptı.
Destici, kent merkezindeki bir düğün salonunda, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Demirci'nin kızı Sümeyye Demirci ile Abdülkadir Kara'nın düğününe katıldı.
Çiftin nikah şahitliklerini, Destici, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu yaptı.
Destici, buradaki konuşmasında, genç çiftlerin önemli gününde yanlarında olmaktan gurur duyduğunu belirterek, çifte ömür boyu mutluluk diledi.
Destici, evlilik cüzdanını geline verdi.