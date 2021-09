BBP Genel Başkanı Destici'den gündem değerlendirmesi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Merkez Binasında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, " Şehitlerimiz oluyor. En son Pençe-Şimşek operasyonunda yaralanan uzman çavuşumuz İsmail Şebelek dün Trabzon Of' ta Hakka uğurlandı. Allah onunla birlikte tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da çevre oto sanayi sitesinde bir yangın meydana geldi. Bu yangın hepimizi korkuttu. 50 civarında dükkanın yandığı ortaya çıktı. Ama bir can kaybı yok. Bu en büyük tesellimizdir. Ben bir kere daha dükkan sahiplerine, çalışanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla olay anında orada bulunup yaraları hızla sarıyor"

Son aylarda sel baskınları ve orman yangınlarının can yaktığından ve bunun üzüntüsünü duyduğunu ifade eden Destici, "100'den fazla insanımızı kaybettik. Bunların acısı hala yüreğimizde. Bundan sonra da ülkemiz, insanımız inşallah bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaz. Ama bunun olabileceği ihtimalini her zaman göz önünde tutarak her türlü tedbirin alınması gerekir. Bununla ilgili, özellikle Bozkurt' a ben de gittim. Şunu gördüm ki, devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla olay anında orada bulunup yaraları hızla sarıyor ve normal bir hayata dönmek için varlar gücüyle çalışıyor. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanımızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Çalışmalar hızla sürüyor. Bu hafta sonuna doğru çalışmaların bitme noktasına geleceğini ve hayatın normale döneceği bilgisini bizimle paylaştı. Ayrıca dün Kütahya Altıntaş' ta bir deprem meydana geldi. Bu deprem de bizleri korkuttu. Depremden etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Aşı karşıtları bir nebze de olsa toplumun bir kesimini etkiliyor"

Korona virüsün can almaya devam ettiğini ve vaka sayılarında artış gözüktüğüne dikkat çeken Destici, " Ben burada şunu gözlemliyorum. Aşı karşıtları bir nebze de olsa toplumun bir kesimini etkiliyor. Aşı olmayan insanların bu virüse yakalandıklarında çok ağır geçirdiklerini görüyoruz. ve benim gözlemim şudur ki mutlaka aşı olunmalıdır. Herkes kendisini ve çevresini koruyacak. Hayatın normal akışı içinde devam etmesi için hem aşı olunmalı hem de mesafeye uyulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ortak bir Türk birliği oluşturabiliriz"

Aynı zamanda kardeş ve soydaş Özbekistan Devletinin bağımsızlığının 30.yılını içten ve samimi duygularla kutladığını söyleyen Destici, "Türk devletleri bir araya geldiğine, güç birliği oluşturduğunda daha çok büyüyecek. İnanıyorum ki esaret altında bulunan Doğu Türkistan'dan Kırım' a, Balkanlar'dan Türkmen eline kadar bütün Türk coğrafyalarındaki kardeşlerimizin de bağımsızlığa kavuşmasına, zulümden kurtulmalarına vesile olacaktır. Bunu derken bütün Türk devletleri tek bir bayrak altında, sınırları tek olan bir devlete dönsün demiyorum. Nasıl Avrupa' da yaşayanlar bir Avrupa birliği oluşturmuşlarsa biz de ortak bir Türk birliği oluşturabiliriz. BBP olarak bunu arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

1 Eylül yeni adli yılın açılışı vesilesiyle Yargıtay'ın yeni binasındaki açılışına katılacağını söyleyen Destici, " Açılış Yargıtay' ın yeni binasında gerçekleşecek. Aynı zamanda yeni binanın da açılışı yapılacak. Ben de bu törende bulunacağım. Yargıtay'ımızın yeni hizmet binası bütün Yargıtay çalışanlarına hayırlı olsun. Emeği geçen herkese de ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

