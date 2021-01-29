BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün kendileriyle mesafeleri ne olursa olsun partiye emek vermiş herkesi kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün kendileriyle mesafeleri ne olursa olsun partiye emek vermiş herkesi kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici ve partinin divan üyeleri, BBP'nin kuruluşunun 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Destici ve beraberindekiler, Yazıcıoğlu'nun kabrine 28 gül bıraktı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, sıradan bir siyasi parti olmadıklarını ve sadece bir siyasi faaliyet sürdürmediklerini söyledi.

Büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Destici, "Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarım da başarıya doğru, önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. Büyük Birlik Partisinin mensuplarını ve bugün bizimle mesafeleri ne olursa olsun, buraya emek vermiş herkesi kardeşlerimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi içlerinde farklı düşündükleri, farklı kararlar verdikleri zamanların da olduğunu aktaran Destici, "Her şeyi doğru yaptık", "Hiçbir eksiğimiz olmadı" cümlelerinin fanilerin söyleyebileceği cümleler olmadığını ifade etti. Bunun inançlarıyla da hayatın gerçekleriyle de bağdaşmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, doğruluktan, ahlaktan, şehidimizin emanetinin bize yüklediği manevi sorumluluktan hiç ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. 'İncinsen de incitme' düsturunun gereği elimi, geçmişte ihtilaf yaşadığımız tüm arkadaşlarıma samimiyetle uzatıyorum. Bu kutlu ve büyük yürüyüşümüzde yüreği vatan, millet, ezan ve bayrak sevdasıyla coşan herkesi partimize, davamıza, mücadelemize katkı vermeye çağırıyorum. Gayemiz büyük birlik, hedefimiz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat büyük Türkiye'dir. Hedefimiz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, kaynaşmış ve birleşmiş Türk birliğidir. Hedefimiz Turan'dır, hedefimiz Kızılelma'dır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan