BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
23.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Destici, Taceddin Dergahı'ndaki ziyaretine Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililerle birlikte geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Genel Başkan Destici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Myanmar'a kadar birçok coğrafyada kan ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Destici, Ramazan Bayramı'nın acıları dindirmesine vesile olmasını diledi.

Koronavirüs nedeniyle hüzünlü bir ramazanı geride bıraktıklarını ifade eden Destici, "Ülkemiz, koronavirüsle mücadelede gerçekten iyi bir mücadele verdi. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet görevlilerimize, Sağlık Bakanlığımıza, Bilim Kuruluna ve hükümete teşekkür ediyorum." dedi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Destici, vatandaşların bayramda da tedbirlere uyması gerektiğini aktardı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen uçaktan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Destici, Pakistan hükümetine ve vatandaşlarına başsağlığı mesajını iletti.

Destici, bir gazetecinin, "Son dönemdeki milletvekilli transferleri iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin, "Vekil transferleri, siyasetin ve partilerin itibarsızlaşması noktasında rol oynadı. CHP ile ilgili kara leke deyince Güneş Motel akla geliyor. 2018'de Genel Başkanın emriyle 15 CHP milletvekili ağlayarak başka partiye geçti. Türk siyaseti bu görüntüleri hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Ramazan Bayramı'na ilişkin şunları söyledi:

"Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkı yapması inancıyla huzur içinde bir bayramı geçirmeyi arzuluyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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