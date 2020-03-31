BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız" - Haber
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika

BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız"

BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız" ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vaka sayısı hastane kapasitesi düzeyine çıkarsa kontrolü kaybedebilir ve çok daha zor günler yaşarız.

31.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:24
BBP Genel Başkanı Destici: 'Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız'

BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vaka sayısı hastane kapasitesi düzeyine çıkarsa kontrolü kaybedebilir ve çok daha zor günler yaşarız. Bu nedenle izolasyonla ilgili yeni kısıtlamalar getirmeli, minimum 2 hafta (Bilim Kurulu üyelerinin önerisi) tam izolasyon sağlamalıyız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, korona virüsünden ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet, hasta olanlara ise acil şifalar diledi. Destici, Almanya örneğiyle Türkiye'yi karşılaştırmanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Almanya'daki yaşlı nüfusun tamamına yakını yalnız yaşadığı için virüsten korunmaları daha kolay olabiliyor, tam izolasyon sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Destici, tedbirlerin erken alındığını söyleyerek, "Eğitim kurumlarının kapatılma kararının erken alınması, vaka sayısını belirli bir düzeyde tuttu. Çalışma hayatı ve şehirler arası seyahatlerle ilgili kısıtlamaları da doğru ve yerinde kararlar olarak görüyoruz. Yine bazı bölgelerdeki karantina uygulamalarını isabetli buluyoruz. Vaka sayısı hastane kapasitesi düzeyine çıkarsa kontrolü kaybedebilir ve çok daha zor günler yaşarız. Bu nedenle izolasyonla ilgili yeni kısıtlamalar getirmeli, minimum 2 hafta (Bilim Kurulu üyelerinin önerisi) tam izolasyon sağlamalıyız. Mümkün olduğu kadar çok test yapmalı, bu şekilde semptom ve hafif belirtiler gösteren hastaların hastalığı yaymalarına engel olmalıyız. Devlet, kamu kurumları, yerel yönetimler, 'sosyal devlet' olmanın gereklerini yerine getirmeli, vatandaşlarımız 'sosyal dayanışma'ya imkanlarını zorlayarak katkı sağlamalıdırlar. Tedbirler nedeniyle kapanan iş yerlerinin çalışanları için acilen 'asgari geçim yardımı' yapılmalıdır. Yine günübirlik işlerde çalışan ve işsiz vatandaşlarımız için devlet, yerel yönetimler, özel sektör ve vatandaşlarımız, bir an bile vakit geçirmeden yardım eli uzatmalıdır. Sosyal medyada hastalıkla mücadeleye zarar veren yayınlar yapılmamalı, bu yayınlarla ilgili hızla müdahale edilmelidir" şeklinde konuştu.

Destici, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Muayyen bir tarih aralığında veya resmi makamlar tarafından salgına yönelik tedbirlerin sona erdirildiği ilan edilinceye kadar hane halkı temelinde planlanmak üzere bir hanenin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmak üzere 'Yaşam Hakkı Ücreti', 'Evde Kalma Geliri', 'Olağanüstü Durum Geliri' bağlanmalıdır. Evinde hasta, engelli ve bakıma muhtaç derecede yaşlısı olan evlere ihtiyaç duyacakları ilaç ve diğer tüketim malzemeleri ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Mecliste grubu bulunan partilere verilen 419 milyon Türk lirasının yarısı Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılabilir. 200 milyonla kapanmadan ayakta durabilirler herhalde. Malum 27 yıldır hazineden beş kuruş almadan duranlar var. Bakınız Büyük Birlik Partisi. İsterlerse onlara da nasıl yaptığımızı anlatabiliriz. Vade tarihleri Mart ayı sonundan başlayarak, Haziran ayı sonuna kadar olan senet, çek ve kredi taksitlerinin vadeleri otomatik olarak üç ay ötelenmelidir. Maske ve tulum gibi ihtiyaçları ülkemizde karşılamak ve bu salgınla mücadele etmek zorunda kalan diğer ülkelere ihraç etmek üzere bir planlama dahilinde tekstil sektörü harekete geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Fakat alınan tedbirlere rağmen salgın umulandan ve beklenenden farklı bir seyir izleyerek çok daha hızlı yayılmaya başlarsa belirli bir süre ile 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan etmekte kanaatimizce tereddüt edilmemelidir. Bu tedbir ihtiyaç olup da uygulanmazsa daha ağır bir tablo ile bizi karşı karşıya bırakabilir."

BBP Genel Başkanı Destici: 'Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız"
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haber
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haber
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Mesut Özil baba oldu
Mesut Özil baba oldu
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Demet Şener Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: BBP Genel Başkanı Destici: "Minimum 2 hafta tam izolasyon sağlamalıyız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 16:51:36. #1.14#
title