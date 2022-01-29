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BBP Genel Başkanı Destici, merhum Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BBP Genel Başkanı Destici, merhum Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu partisinin 29. kuruluş yıldönümünde Taceddin Dergahındaki kabrinde anıldı. 13 yıl önce Kahramanmaraş'tan Yozgat'a hareket ederken helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nu, BBP Genel Başkanı Destici ve partililer kabrine ziyaret gerçekleştirdi. Törende Yazıcıoğlu'nun kabrine 29. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 adet gül bırakılarak, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici, merhum Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Kahramanmaraş, Politika, Haber

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