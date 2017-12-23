BBP Genel Başkanı Destici - Kudüs Tasarısının ABD'nin Tehditlerine Rağmen BM'de Kabul Edilmesi
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklaması Basın toplantısından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin bundan sonra yapması gereken de gerilimi düşürmek olmalıdır.
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklaması
Basın toplantısından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin bundan sonra yapması gereken de gerilimi düşürmek olmalıdır. Dünyadan gelen uyarılara da kulağını tıkamamalı ve kararından vazgeçtiğini açıklamalıdır." dedi.