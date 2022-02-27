BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da konuştu

KONYA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşın Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların, askeri seçeneğin de masada olduğunu Rusya'ya hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Destici, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Yunak ilçesinde, partisinin ilçe teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.

Esnafı ziyaret eden Destici, bir düğün salonunda düzenlenen Büyük Birlik Buluşması Programı'nda, Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Destici, vatanın birliğinden, beraberliğinden ve devletin varlığından yana olanlarla birlikte olduklarını belirterek, "Asla etnik ve mezhepsel temelli bakmadık ve bakmayız. Çünkü bunlar, inancımıza, kültürümüze ve bu toprakların mayasına aykırı olan şeylerdir. Bizi bölmek, parçalamak, bir Irak, Suriye ve Kafkaslar yapmak için emperyalist güçler ve içerideki iş birlikçiler elbette çok uğraştı. Bu aziz millet, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bugüne kadar buna fırsat vermedi. Allah'ın izniyle de bundan sonra da vermeyeceğiz. Çünkü biz kardeşiz, bunu kimse bozamayacak." diye konuştu.

"Güçlüler, kanun ve uluslararası hukuk tanımamıştır"

Rusya'nın topyekun bir işgal ve operasyon gerçekleştirdiğini vurgulayan Destici, bu saldırıların durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olduğuna dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey Putin ve Rusya, nükleer güce, on binlerce füze ve en ağır silahlara sahip oluyorsun, istediğin birliğe dahil oluyorsun da Ukrayna niye olamıyor? Yani Birleşmiş Milletler sözleşmesi açık, bağımsız olan her devlet kendiyle ilgili kararı kendisi verir. Bir başka devletin ona baskı yapması hatta daha da ileriye giderek işgale yeltenmesi, operasyona kalkışması asla kabul edilemez. Uluslararası hukuka göre de kabul edilemez ama maalesef güçlüler, kanun ve uluslararası hukuk tanımamıştır. Rusya bunun aynısını daha önce Gürcistan, Osetya ve Abhazya'ya yaptı. Onun daha öncesinde o bölgedeki Türk ve Müslüman halklara yaptı. Ondan sonra geldi, Kırım'ı ilhak etti, işgal etti."

"Bu işgal girişimini reddediyoruz"

Ukraynalı çocuk ve kadınların, canlarını kurtarmak için memleketlerini terk ettiğini anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Bunu lanetliyoruz, bu işgal girişimini reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz. Dünyanın BM başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlarının, Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımları devreye sokması, Batı'nın bu konuda daha kararlı bir tutum göstermesi, caydırıcı kararlar alması, gerekirse askeri seçeneğin de masada olduğunu Rusya'ya hissettirmesi gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka bu işgalin durdurulması gerek. Eğer işgal durmazsa Rusya, yarın doğuda Müslüman Türk devlet ve topluluklar başta olmak üzere pek çok ülkeye daha saldıracak ve işgal etmeye kalkacaktır. Putin, 'Lenin'in bıraktığı, bağımsızlık verdiği devletleri işgal edeceğim. ya benim boyunduruğum altına girecek ya da işgal edeceğim' diyor. Kars ve Ardahan 1917'de yapılan anlaşmayla Türkiye'de kaldı. Yarın bizim de kapımıza dayanırsa hiç kimse şaşırmasın. Onun için bugün komşumuza, dost bir ülkeye işgal yapılırken sessiz kalmamamız ve bu işgale karşılık vermemiz gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, hükümetimiz ve devletimiz bunu yaptı. Bunu doğru buluyor ve Rusya'nın işgaline karşı dost ve komşu ülke Ukrayna'nın yanında olduğumuzu bir kere de buradan hatırlatmak istiyorum."