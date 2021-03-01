BBP Genel Başkanı Destici, Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Kontrollü Normalleşme sürecinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni döneme ilişkin kararların alındığını hatırlattı.

Açıklanan kararların, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Destici, salgınla mücadelede başarı sağlayan illerin yöneticilerini ve vatandaşları tebrik etti.

Esnafın dükkanlarının, iş yerlerinin açılmasının, hafta sonu kısıtlamalarının ve alt-üst yaş gruplarına yönelik uygulamaların kaldırılmasının ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi gibi kararların, vatandaşları "maske, mesafe, hijyen" ve diğer kurallara uyma konusunda rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine teşekkürlerini dile getirdi.

Destici, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun