BBP Genel Başkanı Destici KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, yayımladığı mesajda, 1571'de 2. Selim döneminde fethedilen Kıbrıs'ın o tarihten günümüze, 450 yıldır Türklerin yurdu ve Türk toprağı olarak varlığını devam ettirdiğini belirtti.

15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta, hedefleri "Ada'da Türk varlığını yok etmek" olan Rum subaylarından oluşan bir cuntanın Yunanistan'ın desteğiyle darbe yaptığını anımsatan Destici, Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri ile adaya müdahale ederek Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladığını hatırlattı.

Destici, mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklüğünün, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğu düşüncesiyle, Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve kardeşliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi rahmetle anıyorum."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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