BBP Genel Başkanı Destici: "KKTC'de iki bayramı birlikte kutluyoruz"
KKTC Hala Sultan Camisi'nin avlusu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bayram mesajı LEFKOŞA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere gittiği KKTC'de Kurban Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47.
KKTC Hala Sultan Camisi'nin avlusu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bayram mesajı LEFKOŞA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere gittiği KKTC'de Kurban Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı