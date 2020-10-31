BBP Genel Başkanı Destici İzmir'de
31.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:39
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 17. 00'de İzmir de deprem bölgesini ziyaret edecek.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 17. 00'de İzmir de deprem bölgesini ziyaret edecek.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, BBP Genel Başkanı Destici yıkılan apartmanları, hastanede yatan yaralıları ve AFAD koordinasyon merkezini ziyaret edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı