BBP Genel Başkanı Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünü kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Destici, mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı Kurtuluş Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği 1921'de "Kahraman ordumuza" hitabıyla yazdığını hatırlattı. İstiklal Marşı'nın, yokluklar içinde ve özgürlüğü için savaşan bir milletin hem "mücadele ruhu" hem de "zafer destanı" olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Yazılmasından ve milli marşımız olarak kabul etmemizden 101 yıl sonra İstiklal Marşı'mızın, milli birlik ve beraberliğimizin manevi temellerinden, devletimizin kuruluş esaslarının en önemli parçalarından ve devletimizin varlığının yapı taşlarının en önemlilerinden biri olduğuna gururla şahitlik ediyoruz."

Destici, Akif'in ahlakı ile vatanına, milletine, inanç ve değerlere bağlılığıyla her zaman yüzlerce yıl ötesine ışık tutan bir şahsiyet abidesi olarak görüldüğünü belirterek İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101. yıl dönümünü kutladı. Destici, Ersoy ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, Cumhuriyet'i kuran şehit ve gazileri saygı, rahmet ve şükranla andı.