BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi...
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul'un fethinin tüm dünyada düzenlerin değiştirdiğini belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi sistemlerinin de sonunu getirip, tüm dünyanın yeni bir siyasi...

İstanbul'un fethinin tüm dünyada düzenlerin değiştirdiğini belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi sistemlerinin de sonunu getirip, tüm dünyanın yeni bir siyasi ve toplumsal düzene evrilmesine zemin hazırlamıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. İstanbul'un fethinden sonra siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda, Türklerin, dünyanın en büyük gücü haline geldiğini söyleyen Genel Başkan Destici, "29 Mayıs 1453 günü, hem dünya hem de İslam ve Türk tarihleri için, çok önemli ve belirleyici bir gün olarak kabul edilir. Varlığını 1500 yıla yakın bir süre devam ettiren ve varlığının önemli bölümünde dünyanın en önemli askeri ve siyasi gücü sayılan Roma İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle tarih sahnesinden silindi. O günden itibaren, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda, Türkler, dünyanın en büyük gücü haline geldiler" dedi.

"Dünyanın yeni bir siyasi ve toplumsal düzene evrilmesine zemin hazırlamıştır"

İstanbul'un Türklerin eline geçtikten sonra bir çok şeyin değiştiğini ifade eden Genel Başkan Destici, "Yine İstanbul'un Fethi'yle, o gün için dünyanın en önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan İstanbul Türklerin eline geçti ve o günün ardından, dünya ticareti açısından yeni bir dönem başladı. Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi sistemlerinin de sonunu getirip, tüm dünyanın yeni bir siyasi ve toplumsal düzene evrilmesine zemin hazırlamıştır. Bu yönleriyle, pek çok tarihçi, İstanbul'un Fethi'ni, tarihte Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirir" diye konuştu.

"Fatih Sultan Mehmet'in ve Türklerin nail olması, her zaman milletimizin gurur ve şükür vesilesi olmuştur"

Fetihin bir gurur vesilesi olduğunu söyleyen Destici, "Dünya üzerindeki tüm Müslümanlara ve elbette bize göre, bu övgü ve müjdeye, Fatih Sultan Mehmet'in ve Türklerin nail olması, her zaman milletimizin gurur ve şükür vesilesi olmuştur. İstanbul'un Fethi'nin 568. yılında, tekrar, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) övgüsüne mazhar olan atamız Fatih Sultan Mehmet'i, komutanlarını, askerlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Fatih'in, fetih için geliştirip kullandığı toplar, Orta Çağ'ın kale devletleriyle özdeşleşmiş siyasi... - Haberler
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