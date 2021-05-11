BBP Genel Başkanı Destici: "İslam ülkeleri İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır"
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BBP Genel Başkanı Destici: "İslam ülkeleri İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır"

BBP Genel Başkanı Destici: 'İslam ülkeleri İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır'
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam ülkelerinin İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam ülkelerinin İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırması gerektiğini belirtti.

???????Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı öncülüğünde TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak bildiri yayınlayarak, İsrail'in Mescid-i Aksa ve orada bulunan Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadığını hatırlattı.

Bildiride, saldırıların durdurulmasının istendiğini ve kardeş Filistin halkının yanında olunduğunun vurgulandığını ifade eden Destici, "Lakin bu ve benzeri meselelerde Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, hatta bağımsız milletvekillerinin de ayrım gözetilmeksizin imzası alınmalıdır. BBP olarak bu hatırlatmayı ifade ederken, açıklanan bildiriyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin açıkladığı "İsrail'i kınayan" bildirinin benzerinin tüm İslam ülkeleri meclislerince de yayımlanması çağrısında bulunan Destici, "İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırılarına devam ettiği sürece ilişkiler askıya alınmalı. İslam ülkeleri İsrail'li diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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