BBP Genel Başkanı Destici: Herkesin Hukuki Süreci Beklemesi Lazım

açıklama yapan Mustafa Destici, "Seçimlerin ülkemize, milletimize, seçime katılan adaylarımıza sonuçları itibarıyla hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

'BU BİR HAKTIR'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazları da değerlendiren Mustafa Destici, "Seçim bir süreç. Seçim takvimi açıklandıktan, Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklayıncaya kadar geçen bir süreç. Bu sürecin içerisinde seçimler sandıklar kapanıp sayıldıktan sonra ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz, bundan sonuç alınamazsa il seçim kuruluna itiraz yapılabilir. Buradan da sonuç alınamazsa Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapılabilir. Artık Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar nihai karar olur. Niye itiraz ediliyor, 'oylar neden yeniden sayılıyor' gibi birtakım serzenişleri şahsen doğru bulmuyorum. Zaten sadece İstanbul'da oylar sayılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İYİ Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, AK Parti'nin de itiraz ettiği yerler var. Biz de 14 yerde seçim sonuçlarına itiraz ettik. İlçe seçim kurullarında netice aldığımız yerler oldu, alamayıp il seçim kuruluna gittiğimiz yerler oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na getirdiğimiz seçim çevreleri var. Dolayısıyla bu bir haktır. Bu hakkı kullanana da 'Niye bu hakkı kullanıyorsun, bu haktan geri dur' demek doğru değildir. Herkesin bu hukuki süreci beklemesi lazım ve erken davranmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna da herkesin saygılı olması lazım. Yani buradan başka bir şey çıkartmamak lazım, yani illa oylar yeniden sayılıyor diye bunu başka taraflara çekmemek lazım ya da seçim hilesi yapılacakmış gibi bir algıyı toplumda oluşturmamak lazım" diye konuştu.

GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN YENİ PARTİ KURACAĞI SÖYLENTİLERİ

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları söylentileriyle ilgili olarak Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'de demokrasi var. Herkes parti kurabilir. Ben Sayın Davutoğlu'nun ya da Abdullah Gül'ün parti kurup kurmayacağı noktasında kamuoyundaki söylentiler dışında bir şey bilmiyorum. Özel bir bilgim yok. Ama onların kendilerinin vereceği bir karardır. Tabii ki kurduktan sonra toplumda karşılıkları olup olmayacağına toplum karar verecektir. Bunu da ben demokrasi içinde görürüm. Herkesin yasalara göre, siyasi parti yasasına göre siyasi parti kurma, bunu yürütme, yönetme hakkı vardır. Biraz önce söylediğim gibi 'Niye sonuçlara itiraz ediyorsun' denemeyeceği gibi hiç kimseye bu anlamda da başka farklı bir şey söylenemez. Bekleyip görmek lazım."

'SERT BİR YÜZDE 10 BARAJI VAR'

Türkiye'nin önünde 4.5 yıl seçimsiz bir süreç olduğunu aktaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Biz de istiyoruz ki istikrarlı bir şekilde bu süreç tamamlansın ama burada yapmamız gereken çok iş var. Öncelikle siyasi partiler kanunumuzu demokratikleştirmeliyiz. Seçim kanunumuzu mutlaka ama mutlaka değiştirmeliyiz. Bakın bu seçimde de gördük ki bizim mahalli seçimleri bu kış şartlarından mutlaka ama mutlaka kurtarmamız lazım. Sert bir yüzde 10 barajı var belediye meclisi ve il genel meclislerinde. Bunun kaldırılması lazım. Şimdi ittifaklar yapıldı ama yasal değil. Bu ittifaklar madem yapılıyor aynen milletvekili genel seçiminde olduğu gibi bunun yasal zemine oturtulması lazım. Tabii yeni bir sisteme geçtik, ben geçerken de ifade ettim. Destekledik ama eksiklikler, noksanlıklar yok mu? Var. Bu süreçte bu eksiklikleri, noksanlıkları da tamamlamak lazım ve Türkiye'yi tam demokratik, sivil, şeffaf bir seçim sistemine ve siyasi partiler yasasına daha doğrusu anayasaya kavuşturmamız lazım."

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Mustafa Destici daha sonra yakın arkadaşı Ziya Sadık Ercan'ın Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki kızının düğününe geçti. Destici salona gelişinde arkadaşı Ziya Sadık Ercan, Tefenni Belediye Başkanı MHP'li Ümit Alagöz ve MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte tarafından karşılandı. Destici, Ziya Sadık Ercan'ın kızı Hilal Gül Ercan ile Mustafa Kirlioğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Hilal Gül ve Mustafa çiftine mutluluklar dileyen Destici nikah cüzdanını gelin ve damada verdi. - Burdur

Kaynak: DHA