BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"
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BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"

Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

05.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:40
BBP Genel Başkanı Destici:

'daki iki çığ felaketi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı

BBP Genel Başkanı 'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"
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