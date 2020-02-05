BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"
Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
05.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:40
Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA