BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi

27.10.2019 19:10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı gezdi.

Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Destici, toplantı sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve divan kurulu üyeleriyle fuarı ziyaret etti.

Babaoğlu, Destici ile BBP Divan Kurulu üyelerine fuarla ilgili bilgi verdi.

Gezinin ardından Destici, Yüce, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı ve diğer protokol üyeleriyle Hendek Belediyesi standına gelerek fuarla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Sarı, fuarda yer alan firmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Babaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Fuarın son gününde ziyaretçi sayısının 70 binleri bulduğunu öğrendik. Burada herkesin yüzü gülüyor. Büyük bir memnuniyet var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA