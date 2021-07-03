BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
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BBP genel Başkanı Destici Hatay'da

BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağıdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağıdır. HDP de Kürtlerin değil PKK ve YPG'nin temsilcisidir " dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da partisinin 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, PKK'nın Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve uşağı, HDP'nin de Kürtlerin değil PKK ve YPG'nin temsilcisi olduğunu ifade ederek, "Biz bunların hepsini reddediyor ve lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin savaşın bitmesinin ardından ülkelerine döneceklerine inandıklarını belirten Destici, "Milyonlarca insan vatanını yurdunu terk etti. Binlercesi canımı kurtaracağım derken denizlerde boğuldu, yollarda öldü, gittikleri Avrupa ülkelerinde öldürüldüler. Türkiye büyük bir devlet olduğunu gösterdi ve onları misafir ediyor. Biz ebetteki savaş sürdüğü zaman diliminde bu kardeşlerimizi misafir ettik ve etmeye devam edeceğiz. Savaş bitsin bizler de bitmesini arzu ediyoruz ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini arzu ediyoruz. Sonrasında ise bu misafirlerimizi kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönmelerini arzu ediyoruz" dedi. - HATAY

BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP genel Başkanı Destici Hatay'da
BBP genel Başkanı Destici Hatay'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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