BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla ilgili, " Rusya'nın tüm komşuları ve özellikle Türk dünyası tehdit altındadır." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine genel merkezde partisinin Başkanlık Divanı'nı toplayan Destici, toplantı öncesi açıklamasında, tüm özgür dünyanın gözü önünde bağımsız bir ülkenin işgal edildiğini, dünyanın gerekli cevabı hala vermediğini, vermekte tereddüt ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belli denemelerden ve yoklamalardan sonra bu aşamaya geçtiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Önce Gürcistan, baktı ki ses yok, kabul var, sonra Kırım, baktı ki ses yok, kabul var tüm dünya tarafından. En sonunda şu anda Ukrayna. Eğer burada durdurulamazsa, gerekli cevap her açıdan verilmezse, burada duracağını, burada nihayete ereceğini de kimse beklemesin. Eğer burada durdurulamazsa buradan aldığı cesaretle Doğu'ya dönecektir ve hedef Türk Cumhuriyetleri ve o bölgedeki diğer topluluklar ve Rus çarlığı dönemindeki sınırları içerisinde kim varsa bütün hepsi olacaktır."

Putin'in önce sahada elini güçlendirip sonra güçlü bir şekilde müzakereye başlayacağını dile getiren Destici, "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini asla ve kata kabul edilemez buluyor, reddediyoruz, kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar da bu yöndedir. Bunları da doğru buluyoruz, bunların yanında olduğumuzu da bir Cumhur İttifakı üyesi olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Barış ve sükunet çağrısı yapma, işgalden vazgeçirmeye çağırma gibi politikaların Rusya'yı durduramayacağını anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Rus saldırıları, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yok edilmesi anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu eylemlerini derhal durdurmasını, dünyanın en zengin topraklarında 17 milyon kilometrekare alanda halkını müreffeh ve güven içinde tutamamanın suçunu kendinde aramaya davet ediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafya, bu kadar zengin topraklar ve bu zengin topraklar içinde Rusya kendi vatandaşını memnun edemiyorsa, bunun sorumlusu Ukrayna ya da bir başkası değil, tamamen kendi yöneticileri ve yönetim biçimleri ile alakalıdır. Rus işgaline getirilen gerekçeleri hem ciddiyetsiz hem gerçek dışı, gerçek dışının da ötesinde saçma olarak değerlendiriyoruz. Rusya'nın bugün başlattığı savaş aslında güvenlik ve koruma güdüsüyle ortaya çıkan bir yaşama refleksiyle değil, tamamen saldırgan ve işgalci bir politikanın yürürlüğe konması ile ortaya çıkmış bir eylemdir. Putin, yaptığı konuşmalar ve verdiği talimatlarla bunu zaten bütün dünyaya pervasızca ilan etmektedir. Gerçekte kendini korumak isteyen taraf Ukrayna'dır. Dost Ukrayna halkının özgürlük ve bağımsızlıktan gayrı bir düşüncesi yoktur ve hiç olmamıştır."

"Ukrayna'da şahit olduğumuz işgal, bir ülkenin başka bir ülkeye siyasi kontrol oluşturmak üzere giriştiği sıradan bir işgal değildir. Ukrayna'nın işgali, bölgemizde bir dizi zincirleme işgaller sürecinin yaşanacağını gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat'ta yaptığı halka sesleniş konuşması kendilerince yeni dönemin ilanıdır." diyen Destici, Türk milliyetçileri ve Türk devletleri başta olmak üzere dünyadaki bütün Türklere seslendi.

Destici, "Rusya'nın tüm komşuları ve özellikle Türk dünyası tehdit altındadır. Bugün hedef Ukrayna, dün Kırım olduğu gibi yarın hiç kuşkunuz olmasın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve baş eğmeyen, işgali kabul etmeyen Türk Cumhuriyetleri olacaktır. ve öbür gün yine Lenin ve arkadaşları tarafından Türkiye'ye bırakılan Kars ve Ardahan." dedi.

"Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak yarın Kars ve Ardahan bizden istenirken yanımızda kimseyi bulamayız." ifadelerini kullanan Destici, şunları söyledi:

"Türkiye olarak kısa ve uzun dönemde atmamız gereken adımlar bulunmaktadır. Kısa dönemde Ukrayna halkının ve Ukrayna devletinin sonuna kadar yanında durmalıyız. Orta ve uzun dönemde ise yayılmacı tiranlık idaresini zenginleştirecek, onun askeri kampanyalarını finanse etmesini sağlayacak her türlü iktisadi kaynak aktarımına son vermeliyiz."

Destici, özellikle Batı'yı, Avrupa Birliği'ni ve Birleşmiş Milletler'i Rusya'ya karşı daha net, katı yaptırımlar ve "canını yakacak adımlar" atmaya davet ederek, Ukrayna halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, "İnşallah Ukrayna tamamen işgal edilmez ve daha çok kan dökülmeden bu işgal sonlandırılır ve müzakere masasında bir ateşkesle neticelenir." dedi.

Hocalı katliamının 30. yılı

Mustafa Destici, Hocalı katliamının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, yapılanların soykırım olduğunun altını çizdi. Destici, "Hocalı katliamı tek başına Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda uluslararası ilişkilerin, diplomasinin ne şekilde ve hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili alçakça, ibret verici ama çok önemli derslerle doludur." diye konuştu.

Sivillere yönelik insanlık suçu olan saldırıların sadece mazlumların değil, tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocalı'da yaşanan soykırımın 30. yılında bölgemizde ve tüm dünyada barışın insan, hak ve hürriyetlerinin hakim olması dileklerimle, Hocalı'da, Karabağ'da Azerbaycan'ın kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Bir kere daha Hocalı'da yaşanan katliamı lanetliyor, katilleri lanetliyor ve kardeş dost can Azerbaycan Türklüğünün her zaman her şartta yanında olduğumuzu bir kere daha yüksek bir sesle haykırıyorum."