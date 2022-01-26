BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yoğun kar yağışı olduğu gün balık restoranına gittiğini ifade ederek, "Orada üç saatte yakın bir zaman kalıyor. Bu, İstanbul halkına karşı yapılmış büyük bir duyarsızlık ve hakarettir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türk Tabipleri Birliğinin, TURKOVAC aşısıyla ilgili asılsız iddialarda bulunarak karalama kampanyasının başını çektiğini savundu.

Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt zamlarının alt ve orta gelirlilerin hayatlarını sınırlandırdığını belirten Destici, vatandaşların dört haneli doğal gaz ve elektrik faturalarını kendileriyle paylaştıklarını aktardı.

Kar yağışının ülkenin büyük kesiminde etkili olduğuna işaret eden Destici, muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin beklenen kar yağışına yönelik hiçbir tedbir almadıklarını ve süreci yönetemediklerini söyledi.

Bazı muhalefet partilerinin belediye başkanlarının yerel siyaset yerine genel siyasetle ilgilendiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemeğin görüntüleri sosyal medyada ve bu kamuoyunun gündemin birinci maddesi. Günler öncesinden İstanbul'da o gün, yani 24 Ocak'ta yoğun bir yağışı olacağı biliniyor. Önceden randevulaşmış bir yemek olabilir. Ararsın muhatabını dersin ki 'İstanbul'un hali budur, bu yemeği iptal edelim.' Karşı taraf da bunu anlayışla karşılar. Ama yok, beyefendi buna tenezzül etmiyor. Büyükşehir Belediyesinin kar küreyici makineleriyle birlikte İstanbul'un en lüks balıkçı restoranlarından birine gidiyor ve orada üç saate yakın bir zaman kalıyor. Bu, İstanbul halkına karşı yapılmış büyük bir duyarsızlık ve hakarettir."

Destici, BBP'nin 29 Ocak 1993'te Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde kurulduğunu anımsatarak, cumartesi günü 29'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenleyeceklerini de duyurdu.