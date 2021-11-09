BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, süratle yargılanarak cezası verilmeli ve milletvekilliği düşürülmeli." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Konya'da dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremi anımsatarak, depreme karşı yapılması gereken hazırlıkların önemini vurguladı.

Türk dünyasında yaşanan bütün gelişmelerin gündemlerinde yer aldığını dile getiren Destici, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin tehdit altında olduğunu söyledi.

Türkmenlerin yıllardır sistematik yıldırma politikalarına maruz kaldığını, Kerkük, Musul ve Türkmeneli bölgesinden belirli bir politikayla çıkarılmaya çalışıldığını belirten Destici, "Türkiye bu konuya ivedilikle eğilmeli ve somut adımlar atarak bu gelişmelere fırsat vermemelidir." dedi.

"Azerbaycan tezkeresine 'evet' diyeceğiz"

Dün Azerbaycan Zafer Günü'nün kutlandığını anımsatarak, bölgedeki zaferin ve barışın kalıcı olmasını dileyen Destici, bu hafta TBMM'de bölgede barışı korumak için bulunan Türk askerlerinin görev süresinin uzatılmasına dair tezkerenin tekrar görüşüleceğini söyledi.

Mehmetçiğin bölgedeki varlığının sadece Azerbaycan halkı için değil, o bölgede yaşayan din, dil, vatandaşlık, etnik köken ayırmadan, barış isteyen herkes için bir güvence olduğunu belirten Destici, tezkereye "evet" diyeceklerini aktardı. Destici, bütün partilerin tezkereye "evet" demesini beklediklerini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, yarının Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı olduğunu ifade ederek, Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı şehitlerini ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Destici, "EYT'lilerin talepleri mutlaka çözülmelidir. Asgari ücret enflasyona, artan döviz fiyatlarına, pahalılaşan hayata ezilmemeli." diye konuştu.

Destici, asgari ücretten verginin kaldırılması ve işverene desteğin verilmeye devam edilmesi gerektiğini de vurguladı.

"İyi Parti bu şahsı ihraç etmeli"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine ilişkin de Destici "Önce 'küfür etmedim' diyor, sonra bütün görüntüler ve sözler ortaya çıkınca bir çekim yapıyor partisinden, partisinin Genel Başkan'ından, milletten özür diliyor ama küfür ettiği kişiye, o kişinin kardeşi olan şehidimize, ailesine ve bacısına özür yok. İYİ Partinin Genel Başkanı ne hikmetse, artık aralarında nasıl bir bağ, yakınlık, ilişki varsa bu ahlak fukarası çukur adamı savunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Destici, şunları kaydetti:

"İYİ Partinin bu şahsı ihraç etmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Şehidin bacısına küfür etmiş hiç kimse bu Meclis'in çatısı altında bulunamaz, 'bu milletin değerleriyle siyaset yapıyorum' diyen hiçbir siyasi partinin çatısı altında bulunamaz. İYİ Parti eğer gerçekten samimi bir duruş gösterecekse disiplin kuruluna sevk etmeli ve ihraç etmelidir. Eğer İYİ Parti bunu yapmazsa o zaman Meclis bunu yapmalıdır. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, süratle yargılanarak cezası verilmeli ve milletvekilliği düşürülmeli."

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

Haberi Kaydet