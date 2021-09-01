BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Afganistan ile ikili ilişkilerini askıya almaması, tam tersine ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Afganistan ile ikili ilişkilerini askıya almaması, tam tersine ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kastomonu'nun Bozkurt ilçesi ve Rize'de afet yaşanan bölgeleri ziyaret ettiğini belirterek, devletin yaraları hızlı şekilde sardığını, zararları tespit ettiğini ve normal hayata dönmek için var gücüyle çalışma yürüttüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD'a çalışmaları dolayısıyla şükranlarını sunduğunu ifade eden Destici, hafta sonuna kadar oradaki çalışmaların bitme noktasına gelmesini ve hayatın normale dönmesini beklediklerini kaydetti.

Kovid-19 ile mücadeleye değinen Destici, aşı karşıtlarının toplumun belirli kesimini etkilediğini ve bu nedenle insanların aşı olmadığını dile getirerek, "Mutlaka aşı olunmalıdır. Bilim ne derse o yapılmadır ve herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmelidir." diye konuştu.

Afganistan ile Osmanlı döneminden itibaren iyi, sıkı ve dostane ilişkiler kurulduğunu, bunun bugüne kadar devam ettiğini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Taliban'ın veya bir başkasının bunu bozmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez. Elbette gönlüm ister ki Afganistan'da demokratik bir sistem içerisinde halk kendi iradesiyle seçimini yapsın, yöneticisini seçsin ve barış içinde, huzur içinde Afgan halkı kendi ülkesinde yaşasın ama maalesef buna fırsat vermediler. İşte Türkiye bunun hayata geçmesi için Afganistan'a

geçmişten bugüne destek vermeye devam etti ve bundan sonra da devam etmelidir. Askerlerimizi, sivil vatandaşlarımızı tahliye ettik ama bu Afganistan ile ilişkilerimizi kestik anlamına gelmez. "

Destici, Türkiye'den destek isterse Afganistan'a bu desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, Afganistan ile hiçbir zaman ikili ilişkilerini askıya almamalıdır. Tam tersine daha da güçlendirmeli ve kuvvetlendirmelidir" dedi.

Yargıtayın açılışı yapılan yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Destici, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılını da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe