BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Afganistan ile ikili ilişkilerini askıya almaması, tam tersine ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Afganistan ile ikili ilişkilerini askıya almaması, tam tersine ilişkileri daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kastomonu'nun Bozkurt ilçesi ve Rize'de afet yaşanan bölgeleri ziyaret ettiğini belirterek, devletin yaraları hızlı şekilde sardığını, zararları tespit ettiğini ve normal hayata dönmek için var gücüyle çalışma yürüttüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD'a çalışmaları dolayısıyla şükranlarını sunduğunu ifade eden Destici, hafta sonuna kadar oradaki çalışmaların bitme noktasına gelmesini ve hayatın normale dönmesini beklediklerini kaydetti.

Kovid-19 ile mücadeleye değinen Destici, aşı karşıtlarının toplumun belirli kesimini etkilediğini ve bu nedenle insanların aşı olmadığını dile getirerek, "Mutlaka aşı olunmalıdır. Bilim ne derse o yapılmadır ve herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmelidir." diye konuştu.

Afganistan ile Osmanlı döneminden itibaren iyi, sıkı ve dostane ilişkiler kurulduğunu, bunun bugüne kadar devam ettiğini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Taliban'ın veya bir başkasının bunu bozmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez. Elbette gönlüm ister ki Afganistan'da demokratik bir sistem içerisinde halk kendi iradesiyle seçimini yapsın, yöneticisini seçsin ve barış içinde, huzur içinde Afgan halkı kendi ülkesinde yaşasın ama maalesef buna fırsat vermediler. İşte Türkiye bunun hayata geçmesi için Afganistan'a

geçmişten bugüne destek vermeye devam etti ve bundan sonra da devam etmelidir. Askerlerimizi, sivil vatandaşlarımızı tahliye ettik ama bu Afganistan ile ilişkilerimizi kestik anlamına gelmez. "

Destici, Türkiye'den destek isterse Afganistan'a bu desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, Afganistan ile hiçbir zaman ikili ilişkilerini askıya almamalıdır. Tam tersine daha da güçlendirmeli ve kuvvetlendirmelidir" dedi.

Yargıtayın açılışı yapılan yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Destici, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılını da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Şener Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:53:27. #1.14#

title