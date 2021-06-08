BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür. Terör örgütlerinin kurduğu bir parti meşru ve legal bir parti olabilir mi?" diye sordu.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslamofobinin bir sonucu olarak dünyanın bir çok noktasında Müslümanlara karşı saldıralar yapıldığını, bunun son örneğinin ise Kanada'da yaşandığını söyledi.

Mustafa Destici, bu saldırıların sorumlusunun, faşizmi benimseyen bazı Avrupalı devlet adamları ve yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye değinen Destici, dünyada milyarlarca insanın aşı bulamadığını, Türkiye'de aşının olduğunu ancak bazı vatandaşların aşı olmada ihmalkar davrandığını belirtti. Bu kişilerin, sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da tehlikeye attığına işaret eden Destici, herkesin aşılamada hassasiyet göstermesini, randevusu gelen vatandaşların aksatmadan aşı yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Marmara Denizi'ndeki çevre kirliliğine dikkati çeken Destici, "Bu, ani bir gelişme veya doğal bir afet değil. On yıllar belki yüz yıllara uzanan ihmal, hata ve suistimallerin sonucudur. Durumu düzeltmek için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi bir zarurettir. İleri biyolojik arıtma, hiçbir denizimiz için ertelenebilir bir konu değildir. Uygulama tüm denizlerimizi kapsamalı. Arıtma, tek başına yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmamalı. Tedbirler sadece Marmara Denizi için değil tüm denizler için uygulanmalı." diye konuştu.

Destici, Dışişleri Bakanlığının da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle diyaloğa geçerek alınacak tedbirler konusunda öncülük yapmasını istedi.

HDP'ye yönelik kapatma davası

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davayı anımsatan Destici, "HDP bir siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür, legal, meşru bir parti değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Terör örgütlerinin kurduğu bir parti meşru ve legal bir parti olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde de kabul edilemez. Bütün yöneticilerini örgüt belirleyecek, ona göre faaliyetlerde bulunacak, biz de ona siyasi parti diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, PKK'nın, bir terör örgütü olmasının yanında Ortadoğu tarihinin gördüğü en büyük suç örgütü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip karanlık bir terör örgütünün temsilcilerinin, dünyanın herhangi bir ülkesinde, parlamentoda yer bulabilmesi yahut devletten para alması örneğine rastlamak bir yana, ülkemizde yaşananlar, herhangi bir ülkede 'teorik olarak' kaydıyla bile tartışılamaz. Gazi Meclisimiz, içinde bulunan terör örgütü uzantıları nedeniyle, ülkeyi ilgilendiren en kritik güvenlik konularını dahi görüşemez, üyelerini bilgilendiremez hale gelmiştir. Bu yönüyle Meclis'te bulunan terör örgütü uzantıları, ülkemiz için bir güvenlik meselesi halini almıştır. Batasuna ve Herri Batasuna örneklerinde açıkça görülebileceği gibi, AİHM tarafından 'terör eylemlerini kınamamak' bir siyasi partinin kapatılma gerekçesi olarak kabul edilirken, ülkemizde terörün ve terör örgütünün bir bileşeni halindeki siyasi partinin varlığını devam ettirmesi, müstakilen, uluslararası hukukun ihlalidir.

HDP, Türkiye'nin, savaş durumu dahil dünya ülkeleriyle yaşadığı tüm ihtilaflarda, Türkiye'nin hasımlarının, Türkiye aleyhindeki tezlerin tarafı, sözcüsü olmuş, Türkiye'ye, ülkemize ve milletimize zarar vermeyi bir görev edinmiştir. Türkiye, bir an önce bu ayıptan ilelebet kurtulmalı, suçlular cezalandırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, milletin beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermelidir."

Ahmet Şık'ın açıklamaları

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, son açıklamalarını değerlendiren Destici, "Bir milletvekili gazi Meclis'te oturuyor, devletten maaşını alıyor, devletin her türlü imkanlarından yararlanıyor ama devleti 'katil' olarak niteleyerek yıkılması gerektiğini söylüyor. Bir devlet ve millet düşmanı, nasıl oluyor da TBMM'de milletvekili sıfatıyla oturmaya devam ediyor?" diye sordu.

BBP Genel Başkanı Destici, "Bir an önce savcılık işlem yapmalı, fezlekesi bekletilmeden TBMM'ye getirilmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı, hızlı bir şekilde yargılanmalı ve onurlu bir sıfat olan milletvekilliği sıfatı kaldırılmalıdır. Bu millet, dağda, ovada istemediği gibi TBMM'de de terörist istemiyor. Bunlar, seri bir şekilde TBMM'den temizlenmelidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta