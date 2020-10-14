Destici: "İşgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesinden tutun, tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri, yazdıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmek zorundadır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesinden tutun, tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri, yazdıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmek zorundadır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabında paylaştığı "AYM'nin ışıkları yanıyor" ifadelerine tepsi gösteren Destici, paylaşımı "çok tehlikeli bir söylem ve hareket" olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Bu ülkede, devlette tüm kadrolar gelir geçer ama devletin tüzel kişiliği baki kalır. Bu tip ciddiyetsiz söylemler onarılamayacak yaralar bırakır. Anayasa Mahkemesinden tutun tüm devlet yöneticileri, hatta siyaset kurumunun üyeleri yazdıklarına ve söylediklerine azami derecede dikkat etmek zorundadır."

Yıldırım'ın paylaşımını "gündem değiştirmek yahut paranoya" olarak yorumlamanın "aymazlık ve sığlık" olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül ihtilali ile alakalı yaptığı belgeselde 'O gece Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanıyordu.' sözü akıllarda. Bu sözün içeriği ve istikameti çok net bellidir. Şimdi Engin Yıldırım'ın imasını hafife almak ne kadar doğru? Üstelik Engin Yıldırım da bu imayı bilmeyecek kadar cahil ve cühela sınıfından değil."

Yıllardır hukuk camiasında "Anayasa Mahkemesinde hukukçu olmayan üye sorunu" diye bir sorun yaşandığına dikkati çeken Destici, AYM gibi bir kuruma mutlaka hukukçuların atanması gerektiğini savundu.

Destici, Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini, aksi halde AYM tarafından görevden alınması, hukuki sürecin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

"İşgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır"

Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılara da değindi. Ermenistan'ın ateşkes kararından kısa bir süre sonra sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Destici, şunları söyledi:

"Başlatılan bu harekat, kim ne çağrısı yaparsa yapsın, işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan durdurulmamalıdır. ya askeri harekatla kurtarılacaktır ya da Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilecektir. Bunun üçüncü bir yolu yoktur. İşgal edilmiş topraklar azad edilmeden asla masaya ve müzakereye oturulmamalıdır."

KKTC'deki seçimler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, "Türkiye'yi anavatanı olarak görmeyen, Suriye'deki terör operasyonlarına karşı operasyonlarımızı içine sindiremeyen, şehit kanlarıyla alınıp vatan yapılmış KKTC topraklarını Rumlara vermekten bahseden AB ve Yunanistan'ın sözcüsü ve oyuncağı haline gelen biri olmakla" suçlayan Destici, şöyle konuştu:

"Bu hafta sonu gerçekleşecek ilk tur seçimlerde KKTC'deki vatandaşlarımızın, KKTC'nin bağımsızlığından, toprak bütünlüğünün korunmasından, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasından, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesinden, anavatan Türkiye ile KKTC'nin tam bir güç birliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum."

Mustafa Destici, partisinin bu hafta sonu yapılacak olan 11. Olağan Kongresi'nin temasını ise "İddiamız Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye" olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren