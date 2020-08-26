BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaman zaman, Yunanistan'ın davranış ve insan kalitesi konusunda, öyle tuhaf durumlar yaşıyoruz ki karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz.

26.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:18

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaman zaman, Yunanistan'ın davranış ve insan kalitesi konusunda, öyle tuhaf durumlar yaşıyoruz ki karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan ile yüzyıllar öncesinden miras kalan problemleri olduğuna dikkati çeken Destici, Ege ve Akdeniz'deki "karasuları" ile "kıta sahanlığı" sorunlarında, Yunanistan'ın tezlerinin, uluslararası hukuka, uluslararası antlaşmalara ve adalete uygun olmadığını vurguladı.

Yunanistan'ın, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinden aldığı destekle şımardığını söyleyen Destici, yaşanan her sıkıntıda Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini taciz etmesini de kınadı.

Destici şöyle konuştu:

"Ege'de yaşanan bir problemden sonra Yunan askerlerini, silahlı olarak, kendi topraklarına, kendi vatandaşlarının üzerine, İskeçe, Mustafçova, Gökçepınar köyüne gönderip mezar taşlarını kurşunlatması nasıl bir aklın ürünü olabilir? Verilmek istenen mesaj nedir? Yunanistan'ın davranışından 'Herhangi bir anlaşmazlık yaşadığımızda canlarını ve mallarını korumakla yükümü olduğumuz kendi vatandaşlarımız olan masum Türkleri öldüreceğiz' sonucunu mu çıkarmalıyız?"

Yunanistan ile yaşanan gerilimde, Fransa'nın tavrına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'nın Nicolas Sarkozy ile başlayan ve bugün Emmanuel Macron ile devam eden liderlik problemi, Fransa'dan taşıp bir Avrupa meselesi haline dönüşmüş durumda. Avrupa'nın en köklü devletlerinden Fransa'nın, saysız hukuksuzluğu göz ardı ederek, Yunanistan'ın artık şımarıklık ile izah edilemeyecek saçmalıklarının peşine takılması ve Akdeniz'de oluşabilecek bir çatışma ortamına zemin hazırlaması üzerinde, Fransa halkının ve Avrupa Birliğinin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz."

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde çok başarılı olduğuna işaret eden Destici, yaz dönemiyle birlikte vatandaşların tedbirleri gevşetmesini eleştirdi.

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, düğünler, asker uğurlamaları, taziye ziyaretleri arttı ve bütün bunlar koronavirüsün Türkiye'de hızla yayılmasına sebep oldu." diyen Destici, önlemler konusunda vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü dile getirdi. Destici, "Devletin, Bilim Kurulumuzun görüşleriyle belirlediği kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Umuyor ve diliyoruz ki hastalığa ait rakamların ivmesi azalarak devam eder ve hiç kimsenin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği günlere bir an önce ulaşırız." dedi.

"Uzaktan eğitim, aşı geliştirilene kadar devam etmeli"

Destici, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ve kamuda dönüşümlü olarak çalışma esaslarının yer aldığı genelgeyi de çok faydalı bulduğunu ifade etti.

Mustafa Destici, okulların açılması konusunda ise şunları söyledi:

"Eğitimden asla vazgeçemeyiz ama sağlığımızdan da vazgeçemeyiz. İkisini dengeli götürmek zorundayız. Pandemi devam ederken, 'Okullar neden açılmıyor?' diye Milli Eğitim Bakanlığına baskı yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Gerekiyorsa aşı geliştirilene kadar, pandemi tamamen bitene kadar ya da aşağı seviyelere düşene kadar uzaktan eğitime devam edilmeli. Aynı şey spor müsabakaları ve sosyal, kültürel faaliyetler için de geçerli."

Destici, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu başta olmak üzere, koronavirüs tedavisi süren tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.

"Doğayla savaş olmaz"

Konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketine de değinen Destici, "Doğayla savaş olmaz. Doğaya, ona zarar vermeden uyum sağlamalıyız. Çarpık yapılaşmaya müsaade edilmemeli." ifadesini kullandı.

Destici, deprem konusunun asla gündem dışı kalmaması gerektiğine işaret ederek, depreme yeterince hazır olunmadığını savundu. Destici, "Televizyonlarda sabah akşam, erken seçim var mı, kim aday olacak gibi konular konuşuluyor. Depremi konuşun. Karadeniz'deki çarpık yapılaşmayı, ekonomiyi, sağlığı, bilimi, eğitim konuşun." dedi.

Destici, çok geç olmadan deprem konusunda detaylı çalışmalar yapacak bir kurul oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Giresun ziyareti

Destici, sel felaketinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeyi ziyaret etmesinin ardından sosyal medyada eleştirilmesini kınadığını belirterek, şöyle devam etti:

"O bölgede yaşayan insanlarımıza moral olması açısından çok önemli ve değerli gördüğümüz bu ziyareti hafife alan ya da küçümseme hadsizliğinde bulunanları kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanımız ve beraberindekiler, böyle zor günlerde milletimizin maneviyatını yükseltip, moral ve destek verirlerken, bir yandan ailelere sabır telkin ediyor, bir yandan da cenazeleri kaldırıyorlar. Bu, bizim hem kültürümüzün hem inancımızın gereğidir. Ama Türk kültüründen bihaber olanlar bunu anlayamazlar."

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmasına da değinen Mustafa Destici, bu durumun, ekonomide, enerji ithalinden kaynaklanan kayıpların azalması anlamına geldiğini belirtti. Destici, doğal gaz bulunduğunun ilan edilmesinin ardından yaşanan tartışmaları da "ayrıştırıcı" olarak değerlendirdi. Destici, "Bu konu üzerinden gereksiz tartışmalar yürütülüyor. Dışlayıp aşağılayarak bir yerlere varılamaz. Neticede Türkiye bulmuştur bunu. Cumhurbaşkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır, yarın başkası olur. Önemli olan Türkiye'dir, Türk milletidir." diye konuştu.

Malazgirt ruhu ve 30 Ağustos Zaferi

Bugünün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olarak anılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu, sayısız imha ve işgal girişimine rağmen, bize ait olmaya devam ediyor. Dünyanın en güzel, en zengin, stratejik olarak en önemli coğrafyasında yaşıyoruz ve bin yıldır, bu topraklardaki varlığımızın her gününü, topraklarımıza ve varlığımıza el uzatanlarla mücadele ederek geçirdik. Sultan Alparslan'ın inanç ve kararlılığıyla varlığımızı koruyacağımıza inanıyorum. Malazgirt ruhu bizde olduğu müddetçe, dünya var oldukça hem bu topraklarda var olacağız hem de bölge coğrafyamızın da barış, huzur adalet ve güven içinde yaşamasına öncülük edeceğiz."

Destici, Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferi üzerinden ayrıştırıcı tavır alanları kınadığını vurgulayarak, "Ayrıştırıcılık yapmaya çalışanlar, her zaman olduğu gibi boşa kürek çekmiş olacaklardır. Malazgirt Zaferi'ni hangi inançla kutluyorsak 30 Ağustos Zaferi'ni de aynı kararlılık ve azimle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Kaynak: AA

Manşet

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