BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:30
BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve BTP camiasına başsağlığı diledi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüsün belirlediği ağır şartların yaşandığına dikkati çeken Destici, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi altına aldığını söyleyen Destici, Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin yaşanan süreçleri anlattı. "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz." diyen Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Test sayısı ve süreç yönetiminin mücadelenin en önemli iki ayağı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün itibarıyla Sağlık Bakanlığımız, toplamda 410 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı. Bu sayıyla ve nüfusa oranı itibarıyla tüm dünyada pandemiyle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Ancak bugün itibarıyla sahip olduğumuz bilgilerle asemptomatik taşıyıcı sayısının yüzde 50'leri bulduğu bir salgında, izolasyonu sağlayamadığımız takdirde, mücadelede hedeflenen başarıyı yakalayamayacağımızı unutmamalıyız."

Hükümetin açıkladığı desteklerle ilgili sektör ayrımı yapılmaması ve tarım ile hayvancılığın da asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Destici, gıda, tarım ve hayvancılığın gelecek sürecin en temel ihtiyaç duyulan alanları olacağını kaydetti.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlatan Destici, bu konudaki şerhlerini kamuoyuna ayrıntılı olarak paylaştıklarını söyledi. İnfaz yasasının sonuçlarına dair bilgi veya istatistiğin titizlikle tutulmasını isteyen Destici, "Bu son affın kısa veya uzun vadede ne tür durumlar ortaya koyduğunu görmek açısından ve aynı zamanda bir sonraki af yasası sürecinde bu verileri şeffafça kamuoyuyla ve konunun uzmanı araştırmacıların erişimine açık hale getirilmesini bekliyoruz. Hem afların amacına ulaşıp ulaşılamadığı da bu yolla anlaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, şöyle devam etti:

"Afların, cezaların caydırıcılığını olumsuz etkilediği hususu bir realitedir. Yine aftan yararlanarak cezaevlerinden çıkanlar, yeni suçlar işlemektedirler. Suç ve suçlularla mücadele eden ve adaletin temel taşları olan kurumları ve çalışanlarını, suç, ceza, cezanın affı, yeniden suç, yeniden ceza ve yeniden cezanın affı seklindeki kısır döngü içine sokmak, anlaşılır, kabul edilebilir ve doğru bir davranış tarzı değildir."

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesini doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, "Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin ya da Meclis'in af yetkisi olamayacağını, bunun bir kul hakkı olduğunu ifade ettim. Dün kabul edilen yasayla, yarın cezaevinden çıkan birisi gidip bir cinayet işlediğinde, ikinci defa bir suç yaptığında bunun mağdurlarının hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bunu vicdanen bir düşünün diyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte ne yaşanmış olursa olsun diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımını insani olarak gördüklerini ve doğru bulduklarını dile getiren Destici, "Önceliğimiz kendi soydaş, dindaş, kardeş ve dost ülkeler olmalıdır. Başta Irak Türkmenlerinin bölgesi olan Türkmeneli'nde, Telafer'den Mendeli'ye uzanan bölgede, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, maske eldiven ve dezenfektan ihtiyaçları için acilen destek olunmasını hükümetimizden rica ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına değinen Destici, "İçişleri Bakanı'mızı başarılı buluyor, görev yaptığı süreçte ülkemize önemli hizmetleri ve katkılarının olduğu kanaatimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. İstifanın açıklanmasının hemen ardından, terör örgütlerinin sevinç çığlıklarının, tek başına bile bu kanaatimizin doğruluğunun göstergelerinden birisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan yönetiminin, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirmesine anlam veremediklerini ve bunu doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, süratle bu engelin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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