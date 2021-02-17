Son dakika haberleri! Destici, Gara şehitleri üzerinden TSK'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını eleştirdi

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün

Son dakika haber: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının, Hava Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin, "Terör örgütünün uzantıları, onların sözcüleri ve medyadaki uzantıları...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının, Hava Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin, "Terör örgütünün uzantıları, onların sözcüleri ve medyadaki uzantıları bu iftirayı atıp gerçekleri duyunca sustular." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Gara'da PKK terör örgütü tarafından alıkonulan ve sonra şehit edilenlerin aileleriyle zaman zaman parti olarak görüştüklerini bildirdi.

13 Türk vatandaşının kurtarılması için güvenlik güçlerinin harekat başlatılacağını duyan PKK'nın, alıkonulanları katlettiğini hatırlatan Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayın ilk duyulduğu andan itibaren terör örgütü destekçisi çevrelerin devletin ve TSK'nın itibarsızlaştırılması için Hava Kuvvetlerinin bombardımanı sonucu 13 Türk vatandaşının şehit edildiği iftirasını ortaya attığını aktaran Destici, "Terör örgütünün uzantıları, onların sözcüleri ve medyadaki uzantıları bu iftirayı atıp gerçekleri duyunca sustular. İftira atanların peşine takılıp alttan alta buna inanan ve bunun gafillikle de olsa propagandasını yapanlar bir özür dilemeyecekler mi? Devletimize, hükümetimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Hava Kuvvetlerimize, Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza bir özür borçları olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Destici, ABD başta olmak üzere pek çok emperyalist gücün PKK'ya yardıma devam ettiğinin altını çizerek ABD özel kuvvetlerinin Kamışlı başta olmak üzere PYD/YPG militanlarını eğitip donattığını ifade etti.

"Esnafa desteklerin devam etmesi gerekiyor"

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Destici, vefat sayıları, ağır hasta sayıları, zatürre oranları, yatak doluluk, erişkin yoğun bakım doluluk ve vantilatör doluluk oranlarındaki sayıların değişiminin umut verici olduğunu dile getirdi.

Salgın başladığından itibaren iş yerlerini açamayan esnafın bulunduğunu aktaran Destici, "Burada esnafın belli şartlarda iş yerlerini açmalarına müsaade edilmesi gerekiyor. Esnafımıza verilen desteklerin kesilmeden devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay